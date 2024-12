Se morajo stanovalci izseliti? Ministrstvo eno, inšpektorat drugo

"Minister Novak brez prejudiciranja zagotavlja, da v tem primeru sploh ne more iti za domnevno deložacijo in da so stanovalci lahko pomirjeni. Prvostopenjski in drugostopenjski ukrepi se ne morejo nanašati na njih. Minister stanovalcem zagotavlja, da lahko varno prebivajo tam, in vsem skupaj želi prijetne praznike ter dobro počutje v njihovem domu," so še dodali.

Na ministrstvu za naravne vire in prostor, v sklopu katerega deluje gradbena inšpekcija, zanikajo, da bi ta odločala o deložaciji sedmih uporabnikov stanovanjske enote Doma na Krasu v Solkanu. "Ne drži, da je gradbeni inšpektorat odločal o morebitni deložaciji prebivalcev Doma na Krasu. Gradbena inšpekcija Inšpektorata za naravne vire in prostor lahko odloča le v skladu z gradbenim zakonom, in sicer glede stavbe same," so zapisali.

Pojasnili so, da so ministrstvu za solidarno prihodnost že januarja letos poslali mnenje, da: "V primeru stanovanjskih skupnosti za različne družbene skupine (na primer stanovanjske skupnosti za starejše osebe, mlade, invalide, osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju ...) gre za ekvivalent družinskemu okolju. Tako v primeru uporabe stavbe, ki se uporablja za namen bivanja stanovanjske skupnosti, pri čemer je ta zasnovana kot stanovanje, gre za stavbo, ki se vedno klasificira kot enostanovanjska stavba."

Maljevčevo ministrstvo se je v včerajšnjem odzivu sklicevalo prav na to mnenje, a na ministrstvu za naravne vire in prostor pravijo, da ni zavezujoče in da ne ugotavlja dejanskega stanja. "Ugotavljanje dejanskega stanja sodi v konkreten upravni postopek. Inšpektor pa je pri svojem delu samostojen," so zapisali. Spomnili so, da je zoper sporno odločbo dovoljenja pritožba in da bodo o njej, če jo bodo dobili, nemudoma odločali.

Zanimivo, inšpektorat za okolje in prostor se, kot kaže, z ministrstvom ne strinja. V sporočilu za javnost so namreč navedli, da se stavba uporablja v nasprotju z gradbenim in uporabnim dovoljenjem. "Gradbeni inšpektor Inšpektorata za naravne vire in prostor je javnemu zavodu Dom na Krasu, Dutovlje 13. decembra 2024 izdal odločbo, s katero mu je odredil, da mora takoj po vročitvi odločbe prenehati z uporabo stanovanjske stavbe, saj jo uporablja v nasprotju z izdano Odločbo o pridobljenem gradbenem in uporabnem dovoljenju," so zapisali.

Pojasnili so, da gradbeno dovoljenje stavbo določa kot enostanovanjski objekt, ti pa so klasificirani v drugo skupino kot stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine. Dodajajo še, da ureditev stanovanja za namen nastanitve posebne družbene skupine v enostanovanjski stavbi predstavlja spremembo namembnost objekta, zato bi moral zavezanec pridobiti novo uporabno dovoljenje. Nadalje še pišejo, da ne gre le za napačno klasifikacijo stavbe, temveč za kršitev, ki jo gradbeni zakon opredeljuje kot neskladno uporabo objekta.

"Izrečen ukrep, prepoved uporabe objekta, sloni na določbi, ki jo GZ-1 določa v 96. členu. Gradbeni inšpektor je odredil prepoved uporabe objekta, ki začne veljati z dnem vročitve odločbe," so zapisali v zaključku. In še: "Prepoved uporabe objekta velja do pridobitve novega uporabnega dovoljenja."