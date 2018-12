Lahko pomagamo Matjažu?

Božič je praznik, ki ga ne boste našli pod smrečico in med darili, temveč v srcu. In prav praznični čas je še posebej lepa priložnost, da naredimo nekaj lepega za nekoga. Šestčlanska družina Čuček s Koroške ne upa na čudež, potrebuje pa pomoč. Njihov triinpolletni sin zaradi bolezni namreč ne govori, ne hodi in tudi diha ne samostojno. Potreboval bi več fizioterapij in več ur pri logopedu, a si družina tega ne more privoščiti. Ji lahko pomagamo?