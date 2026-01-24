Naslovnica
Slovenija

Lahko rubež socialnih pomoči povzroči porast stisk in kaznivih dejanj?

Ljubljana, 24. 01. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 13

Avtor:
Nuša Dekleva
Socialna pomoč

Kdo vse je na udaru Fursa? Brez denarne socialne pomoči so s Šutarjevim zakonom ostali ne samo dolžniki Romi, ampak tudi duševno bolni, mame samohranilke, brezdomci. Zakaj Furs ni obvestil centrov za socialno delo? Lahko rubež socialnih pomoč povzroči nevaren porast socialnih stisk, nasilja, kaznivih dejanj? Kaj skrbi centre za socialno delo in kaj odgovarja država?

Nekateri ljudje zdaj nimajo več niti za ogrevanje niti za hrano. Takšne zgodbe se vrstijo po tem, ko je Finančna uprava RS (Furs) v teh dneh zasegla socialne pomoči dolžnikom – na podlagi tako imenovanega Šutarjevega zakona. Centri za socialno delo o rubežih niso bili obveščeni, čeprav zakon to narekuje.

Zato so odzivi ostri: tako iz vrst Romov, kot tudi iz centrov, ki bodo zdaj pomoč iskali pri humanitarnih organizacijah. Je finančna uprava ravnala pravilno? Koliko denarja so zasegli? In kaj to pomeni za stiske ljudi, ki se pozimi še poglabljajo?

Naša sogovornica, ki želi ostati anonimna, je po moževi smrti ostala sama s tremi otroki. Živi v najemnem stanovanju, kjer najemnina in stroški skupaj znašajo okoli 1400 evrov. "Pri moji plači 1200 evrov je to zelo naporno. Nič ne moreš dovoliti," pripoveduje. Za hčerke sicer dobi še otroški dodatek, po pokojnem možu dobivajo tudi pokojnino. Poleg tega prejema še 400 evrov denarne socialne pomoči, brez katere ne ve, kako bi družina sploh shajala. "Ne moreš preživeti," pravi.

Nočna mora, ki pa je te dni postala realnost Zorana Grma, nekdanjega novomeškega romskega svetnika, in še 1084 drugih posameznikov. Nekateri so celo ostali brez izredne socialne pomoči, ki je v zimskih mesecih namenjena plačilu kurjave. Zaradi vsaj treh neplačanih obveznosti iz naslova prekrškovnih terjatev včeraj na njihovih bančnih računih ni bilo pričakovanih zneskov – te je zarubil Furs.

"Najprej ostanemo brez elektrike, ker ne moremo plačati. Kot drugo, so otroci ostali brez kruha," razlaga Grm. Dodaja sicer, da se Romi znajo upreti. "Sem slišal od nekaterih Romov, da se bodo morali podati v kriminal – za svoje otroke."

O vsem skupaj centri za socialno delo niso bili obveščeni – kot to sicer določa 8. člen Šutarjevega zakona. O rubežih so jih obvestili uporabniki sami. "Včeraj so prišli na center, tudi klicali, zakaj ni nakazil. Od njih smo izvedeli, da se nekaj dogaja na tem področju," pojasnjuje Irena Kralj, direktorica Centra za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina.

Rubeži pa skrbijo tudi ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mesca: "Kar mi tukaj pogrešamo, je, da finančna uprava ni obvestila centrov za socialno delo."

Županu Mestne občine Novo mesto Gregorju Macedoniju se medtem zdi nenavadno nekaj drugega. "Da centri za socialno delo do zdaj niso ugotovili, da gre pri prejemnikih denarnih socialnih pomoči za ponavljajoče prekrškarje, in karkoli v zvezi s tem tudi ukrepali," pravi.

Določilo vidi kot pomembno sporočilo za prihodnje ravnanje številnih posameznikov, ki so doslej menili, da se jim ne more nič zgoditi. Čemur prikimava tudi predsednik vlade Robert Golob. "Ja, smo socialna država, želimo graditi skupnost, pomagali bomo tistim, ki to potrebujejo. Bomo pa rekli ne tistim, ki to izkoriščajo in se ob tem še počutijo nedotakljive. Ni več nedotakljivih," je jasen.

Kdor je v stiski, se sicer lahko obrne po pomoč na humanitarne organizacije. Pa bodo zdržale, će bo pritisk prevelik? "Bomo seveda, kot sem do sedaj, po naših postopkih obravnavali in pomagali družinam v stiski," odgovarja Gala Kuder iz Verige dobrih ljudi.

Prvi pozivi za pomoč se sicer že vrstijo na novomeških enotah Rdečega križa in Karitasa.

V oddaji 24UR ZVEČER so ob tem soočili sekretarko Skupnosti centrov za socialno delo Tatjano Milavec in generalnega direktorja Fursa Petra Gruma. Njunim pojasnilom lahko prisluhnete v zgornjem videu.

socialna pomoč Furs Šutarjev zakon centri za socialno delo stiske

Kaos v krožiščih: zakaj vozniki množično delajo napake?

Stevanović in Resni.ca v lovu za volivci, ki se jim je 'zagnusila politika'

KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
juventina10
24. 01. 2026 08.31
s temi socialami so kupovali avte in še kaj.kdor nima dolgov je dobil socialko izplačano,ker furs ne rubi vsega,ampak tretjino.račune pa je treba plačevat,ali ......
Odgovori
+1
1 0
Groucho Marx
24. 01. 2026 08.28
Oni gredo točno toliko daleč kot se jim dopušča. Če s strani države ne bo popuščanja, bodo kar naenkrat postali zgledni vozniki. Tako je treba na vseh področjih, pa se bo zgodila integracija. Z besedami in obljubami pa nikoli. A se spomnimo farse, ko je predsednica dobila obljubo, da ne bo več nočnih rafalov? 🤣😂 Za vsak večji prestopek poslat četo robocopov, pa se bodo integrirali.
Odgovori
+2
2 0
Jurij Matekovi?
24. 01. 2026 08.24
Bravo Grm.nekateri v kriminal.zakaj pa ne delat in preživljat otroke z delom .ne delat pizxxrij pa bo.
Odgovori
+1
1 0
Groucho Marx
24. 01. 2026 08.23
Mladci v svojih dvajsetih letih, zdravi in močni kot biki, pa vsi na socialkah in to je kar samoumevno. To je farsa in posmehovanje poštenim delovnim državljanom.
Odgovori
+2
2 0
misterbin
24. 01. 2026 08.21
Bo kot v Venezueli malo manjka
Odgovori
0 0
enaleteca
24. 01. 2026 08.19
Saj so ze prej kradli na veliko in kupovali za cike ter boljse stvari. Ta pokvarjeni in izkoriscevalski Grm pravi, da je to nezakonito, kar so zdaj naredili, a terorizirati in krasti meso, po njivah ter trgovinah, je pa zakonito ali kaj?
Odgovori
+3
3 0
IKOSS
24. 01. 2026 08.17
Odločitve v življenju imajo realne posledice! Eden osnovnih namenov kazni je, da je ta za prejemnika neprijetna, boleča. Poudarek ne bi smel biti na tem, da je FURS dolžnikom nekaj zaplenil, temveč na dejstvu, da gre za kršitelje (pogosto povratnike) družbenih norm, ki so bili prepričani, da dosojena kazen nanje nima vpliva. Izjava o zatekanju k kriminalu pa je še posebej problematibčna in bi terjala pozornost vrste organov.
Odgovori
+1
2 1
Bolfenk2
24. 01. 2026 08.14
Dajte no, grozijo da bodo sedaj kradli ker niso dobili socialke. Zakaj pa so do sedaj kradli in delali prekrške, ko so dobivali socialko? Živi pošteno in začni delat, pa boš normalno živel.
Odgovori
+4
5 1
Prelepa Soča
24. 01. 2026 08.12
Če bodo kradli, še bolj kaznovati.
Odgovori
+3
4 1
mr.poper
24. 01. 2026 08.12
Prekrške in drugo moramo PLAČEVATI VSI --- ZAKAJ POTEM POVZROČAJO PREKŠKE ? --KER JIM NIHČE NIČ NE MORE --Zato še enkrat PV čestitke za dobro opravljeno delo in NE SPREMINJAT ZAKONA .
Odgovori
+2
4 2
Groucho Marx
24. 01. 2026 08.20
Oh ja... dobro delo. Prej pa tri leta posmehovanja v obraz poštenim delovnim državljanom.
Odgovori
+2
2 0
Omreznina2024
24. 01. 2026 08.12
Po dva partnerja na sociali, mladi zdravi izkoriščajo sistem, , ja kdo pa dela za te njihove sociale? , Sociale naj dobijo ti ,ki so izgubili službe, ali imajo status invalida, še neki težji invalidi morajo delat, jim ne priznajo invalidnine, pobrat jim nezakonito premoženje in poravnat vse kazni - globe za prekrške.
Odgovori
+4
4 0
Positive vibes
24. 01. 2026 08.04
To je tisti del življenja kjer te prisili, da se zaveš kake lekcije sledijo, da se napak ne ponavlja. Z vsako mero razumevanja in empatije smo bili priča kam smo prišli. Zato je treba tako peljat dalje!
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
