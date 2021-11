'Lahko smo ponosni na zgodovino in kvaliteto slovenske hrane'

Če bi vas vprašali po tipičnih slovenskih jedeh, bi se najverjetneje hitro ustavili pri naštevanju. Odslej so zbrane v štirih knjigah etnologa Janeza Bogataja, ki predstavljajo prav to: izbrane slovenske jedi iz štirih gastronomskih makroregij Slovenije. V njih je zbranih kar 430 živil, jedi in pijač, vsaka s svojo zgodbo in receptom. Slovenija je zaščitila 27 jedi, kmalu pa bi lahko dobili že 28. zaščiteno jed. In katera bi to lahko bila?