Lahko souporaba avtomobilov pomaga vaši denarnici in okolju?

Mnogi imajo z novim konceptom deljenega lastništva zelo dobre izkušnje."Uporabljam ga že skoraj eno leto in še nisem imel niti enega problema," je povedal eden od uporabnikov. Kot pravijo, sta izbira in rezervacija vozila zelo enostavni. Direktor podjetja Avant Car Matej Čer meni, da delitev vozila pomeni nižje stroške in bistveno zmanjšanje obremenjevanja okolja."Če si vozilo razdelimo in ga znotraj enega dneva uporablja deset uporabnikov, se strošek zniža tudi do 80 odstotkov."

Če ni lastništva avtomobila, ni stroškov registracije, zavarovanja, parkiranja, montiranja letnih in zimskih gum. Avtomobili za souporabo pa so tudi električni in neodvisni od nihanja cen goriv.