Lahko starši izmenično varujejo otroka v času njegove karantene?

Ne le epidemija koronavirusne bolezni, strah in negotovost posameznikom povzročajo tudi ukrepi in z njimi povezane posledice. Starši imajo številna vprašanja, na katera odgovorov ne najdejo, kar njihove skrbi in nemoč še poglablja.

Na nas se je tako obrnila bralka, ki ima doma šolajočega se otroka, ki so mu zaradi stika z okuženo osebo odredili karanteno. "O tem so nas, sicer s precejšnjo zamudo, šele peti dan karantene, obvestili iz šole. Z možem sva nato sporočila, da bo del karantene na sina pazil oče, del pa jaz, saj tako lažje uskladiva odsotnost tudi z delodajalcema,"je zapisala. A iz šole naj bi jim nato sporočili, da lahko otroka v času karantene varuje le eden od staršev. Ker ni nikjer zasledila, da otroka z možem ne smeta varovati izmenično, nikjer pa tudi izrecno ne piše, da mora otroka v času karantene varovati le eden od staršev, se sprašuje, ali lahko z možem izmenično varujeta otroka ali ne?

Na pristojnem ministrstvu pojasnjujejo, da ima pravico do odsotnosti zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva eden od staršev ali oseba, ki neguje in varuje otroka na podlagi veljavnega izvršilnega naslova v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja, ali skrbnik, ki svojega varovanca dejansko neguje in varuje. Dodali so še, da starši lahko izmenično varujejo otroka, primerno je le, da v dogovoru z delodajalcem.