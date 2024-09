Robert Šumi, predsednik KPK, pravi: "Če se situacija ne izboljša, je škodljivo za gospodarstvo, in brez sodelovanja gospodarstva na področju preprečevanja korupcije se ne moremo resno iti boja proti korupciji." Številna gospodarska združenja so sledila lanskoletni potezi KPK, ki se je skupaj s klubom slovenskih podjetnikov SBC zavezala za poslovanje z državo brez podkupovanja. Številke niso vzpodbudne: Slovenija po zaznavi korupcije zaostaja za ostalimi državami OECD, po več kot 90-odstotni zaznavi korupcije v Sloveniji po najnovejšem Eurobarometru kar 89 odstotkov ljudi verjame, da zadeve niso dovolj transparentne. Povečuje se tudi tveganje za kršitev integritete, če se zakonodaja pogosto spreminja, birokracija pa duši procese, opozarja gospodarstvo.

Ko trpi gospodarstvo, zaživi korupcija. Nujno sta pošteno poslovanje in sodelovanje, k temu so se danes na pobudo komisije za preprečevanje korupcije zavezala številna gospodarska združenja. Četudi kar 95 odstotkov državljanov po Eurobarometru meni, da v Sloveniji vlada korupcija, nova resolucija o preprečevanju korupcije še vedno čaka v predalu odločevalcev. Korupcija je točka, kjer bi morala biti gospodarstvo in država na isti strani in preprečevati slabe prakse, voditi z zgledom in več sankcijami.

Blaž Cvar iz Obrtno-podjetniške zbornice pojasnjuje: "Predlagamo obsežen paket debirokratskih ukrepov po zgledu Nemčije, da lahko razbremenimo mala in srednja podjetja in na tak način izboljšamo konkurenčnost poslovnega okolja. In kakšna je prihodnost konkurenčnosti EU? Prvič od konca hladne vojne se moramo resnično bati za svoje preživetje in potreba po enotnem odgovoru ni bila še nikoli tako nujna," je poročilo evropski komisiji včeraj pospremil nekdanji italijanski premier Mario Dragi. Medtem je raven industrijske proizvodnje v Nemčiji znova padla, Volkswagen prvič v 87-letni zgodovini razmišlja o zaprtju tovarn. In ker so na to vezana številna slovenska podjetja, je nujno, da se jim omogoči poslovno okolje, da ostanejo doma, opozarjajo v združenjih. Kot pojasnjuje Mariča Lah, predsednica Trgovinske zbornice, namreč indici kažejo, da se določeni grozdi podjetij odpravljajo v tujino, ker so davčni pogoji ugodnejši, in na tak način bi se situacija lahko ponovila tudi v Sloveniji.

In rešitev? Kot pravi Šumi, je prva priložnost, da se sprejme nova resolucija o preprečevanju korupcije, ki vse to vključuje, je pa že predolgo časa pri odločevalcih. Ničelna toleranca do korupcije mora biti standard za vse.