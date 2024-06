Lahko Uroš Lipušček DeSUS popelje v Bruselj?

Petina prebivalstva Evropske unije je starejša od 65 let. Evropsko prebivalstvo se stara, to pa prinaša tudi kup novih izzivov. In kako jih v Evropski uniji rešujemo? Odvisno od države do države. Pri nas so se kot borci za upokojence dolga leta predstavljali politiki iz vrst DeSUS-a s Karlom Erjavcem na čelu. Po njegovem odstopu z vrha stranke se je začel strankarski prosti pad in zdaj so na obrobju političnega prizorišča. A aktivno iščejo pot nazaj, zdaj v Evropski parlament.