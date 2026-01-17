Komu od 'lahkokategornikov' bo uspel preboj v parlament?

Stranka Pirati je nastala leta 2012, vendar ji preboj v parlament še ni uspel. "kakor trenutno kaže, mislim, da smo najbližje vstopu v parlament, kar smo kadarkoli bili," pravi predsednik stranke Jasmin Feratović.

Prvič pa sta se na prejšnjih volitvah merili stranki Resnica in Vesna; prva na valu protikoronskih ukrepov, druga na zelenih temah. Vsi trije pa so se v zadnji javnomnenjski meritvi Mediane znašli v drugi polovici - za najmočnejšimi igralci.

"Trenutno na volitvah nastopajo figurativno gledano, SDS, antisds in Resni.ca. In mi smo ravno tisti, ki mislimo, da nam bo uspelo dokazat, da je politika možna tako, da deluje v korist ljudem," pa pravi Zoran Stevanović.

Z zdravnikoma Sabino Senčar in Goranom Dubajičem. Pa Bojanom Potočnikom, nekdanjim prvim policistom in svetovalcem bivšega predsednika Danila Türka. Ki se je pred dvema letoma poslavljal od ruskega vojaškega atašeja, ki ga je Slovenija zaradi vohunjenja izgnala. Sicer pa sta tu še sindikalistka Irena Valenti Jaklič in podjetnik Andrej Perc. Stevanovićevo stranko je kot relevantno sogovornico že prepoznal predsednik vlade; vendar prejel košarico. "To je pravica vsakega, da se odloči. Na koncu so pa volivke in volivci tisti, ki se odločajo, tako da bodo sami presojali; ampak sej še ni konec," je dejal Robert Golob.

"Gospod Golob razmišlja o politični trgovini, mi pa v tem momentu zagotovo ne. Dejansko je pa to, da nam absolutno pripada primat tega jezička na tehtnici pri sestavi naslednje koalicije in ravno zdaj bi rad bil z nami vsak dober," odgovarja Stevanović.

Vesna, ki bo moči združila s koalicijsko Levico, je po državi medtem zagnala akcijo o onesnaženosti zraka. "Nasprotujemo sežigalnici, smo za ureditev prometa, pospeševanje kolesarjenja ... Tako da ukrepov je ogromno in to s to peticijo želimo naslovit in dobit neko podporo ljudi, da nas pri tem podprejo. Ta ozaveščenost o okoljskih problemih raste in ja, mislimo, da so to tudi naši potencialni volivci," pravi Gregor Fras, generalni sekretar stranke Vesna.

"Glede na dogajanje v zadnjih tednih je precej jasno, da se moramo v tej državi pogovoriti o odnosu do korupcije, odnosu do neodvisnih institucij in o odnosu do koncepta integritete," pa izpostavlja Feratović. Tako pa predvolilne vsebine vidijo Pirati; odpirali bodo še področje stanovanjske problematike, javnega prometa in digitalne varnosti.