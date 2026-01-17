Naslovnica
Slovenija

Komu od 'lahkokategornikov' bo uspel preboj v parlament?

Ljubljana, 17. 01. 2026 19.09 pred 1 uro 2 min branja 77

Avtor:
Žana Vertačnik
Zoran Stevanović

Mesec dni pred uradnim začetkom volilne kampanje so tudi manjše stranke, ki se nadejajo, da jim bo prvič uspel preboj v parlament, začele z aktivnostmi na terenu. Stranka Vesna je na stojnicah po Sloveniji zbirala podpise za čistejši zrak, stranka Resni.ca pa je predstavila svoje glavne kandidate. Na volitve se pripravljajo tudi Pirati.

Stranka Pirati je nastala leta 2012, vendar ji preboj v parlament še ni uspel. "kakor trenutno kaže, mislim, da smo najbližje vstopu v parlament, kar smo kadarkoli bili," pravi predsednik stranke Jasmin Feratović.

Prvič pa sta se na prejšnjih volitvah merili stranki Resnica in Vesna; prva na valu protikoronskih ukrepov, druga na zelenih temah. Vsi trije pa so se v zadnji javnomnenjski meritvi Mediane znašli v drugi polovici - za najmočnejšimi igralci.

"Trenutno na volitvah nastopajo figurativno gledano, SDS, antisds in Resni.ca. In mi smo ravno tisti, ki mislimo, da nam bo uspelo dokazat, da je politika možna tako, da deluje v korist ljudem," pa pravi Zoran Stevanović.

Z zdravnikoma Sabino Senčar in Goranom Dubajičem. Pa Bojanom Potočnikom, nekdanjim prvim policistom in svetovalcem bivšega predsednika Danila Türka. Ki se je pred dvema letoma poslavljal od ruskega vojaškega atašeja, ki ga je Slovenija zaradi vohunjenja izgnala. Sicer pa sta tu še sindikalistka Irena Valenti Jaklič in podjetnik Andrej Perc. Stevanovićevo stranko je kot relevantno sogovornico že prepoznal predsednik vlade; vendar prejel košarico. "To je pravica vsakega, da se odloči. Na koncu so pa volivke in volivci tisti, ki se odločajo, tako da bodo sami presojali; ampak sej še ni konec," je dejal Robert Golob.

"Gospod Golob razmišlja o politični trgovini, mi pa v tem momentu zagotovo ne. Dejansko je pa to, da nam absolutno pripada primat tega jezička na tehtnici pri sestavi naslednje koalicije in ravno zdaj bi rad bil z nami vsak dober," odgovarja Stevanović.

Vesna, ki bo moči združila s koalicijsko Levico, je po državi medtem zagnala akcijo o onesnaženosti zraka. "Nasprotujemo sežigalnici, smo za ureditev prometa, pospeševanje kolesarjenja ... Tako da ukrepov je ogromno in to s to peticijo želimo naslovit in dobit neko podporo ljudi, da nas pri tem podprejo. Ta ozaveščenost o okoljskih problemih raste in ja, mislimo, da so to tudi naši potencialni volivci," pravi Gregor Fras, generalni sekretar stranke Vesna.

"Glede na dogajanje v zadnjih tednih je precej jasno, da se moramo v tej državi pogovoriti o odnosu do korupcije, odnosu do neodvisnih institucij in o odnosu do koncepta integritete," pa izpostavlja Feratović. Tako pa predvolilne vsebine vidijo Pirati; odpirali bodo še področje stanovanjske problematike, javnega prometa in digitalne varnosti.

Ponekod se bodo čakalne dobe več kot podvojile

Vox populi: SDS na vrhu, GS na drugem mestu

KOMENTARJI77

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Samo.Jst
17. 01. 2026 20.59
Iskreno bi rad verjel Stevanoviću... vendar imam močne pomisleke. Lahko da mu delam krivico, ampak imam občutek, da se bo končalo s še enim razočaranjem. Po drugi strani pa, komu sploh še karkoli verjeti. GS se niso izkazali, od SDS mislim da vemo v naprej kaj pričakovati... ostalo pa je tako mlačno, da ni za nikamor.
Odgovori
0 0
krjola
17. 01. 2026 20.58
Organizator protestov Stevanović v policiji najprej premeščen, nato pa izgubil službo! Razlog: popivanje, streljanje in zavarovalniška goljufija! Ustanovitelj stranke Resni.ca in organizator anticepilskih protestov naj bi namreč streljal med delovnim časom in to celo v pisarni na policijski postaji. Ko smo na PU Kranj spraševali o tem, so odgovorili, da pri njih niso obravnavali primera, v katerem bi policist streljal v svoji pisarni. V Ljubljani glede tega niso posredovali nobenih informacij. So nas pa sedaj usmerili na dogodke izpred dvajsetih let, med policaji, ki so popivali in streljali na železniški postaji v Ljubljani, naj bi bil prav Stevanović.
Odgovori
-2
0 2
Mclaren
17. 01. 2026 20.56
Ta od resnice, bog pomagaj :)
Odgovori
-3
0 3
krjola
17. 01. 2026 20.55
prevarant Stevanovic spada v zapor, ne pa v parlament...tega tipa sploh ni niti za poslušat, kaj šele resno jemat...običen balkanski šarlatan, ki je najdel pač neko tržno nišo, s čemer upa da bo lahko nategnu dovolj umsko motenih, naivnih lolekov, da bo zlezel v parlament in velkel fino plačo...zavzema se pa za srbsko manjšino in Putina, možno da ga še clo rusi plačujejo....sam stran od takih čim dlje...
Odgovori
+0
3 3
Prototip
17. 01. 2026 20.58
Se ga bojite ane? pa daj spesni še kakšno večjo neumnost no...
Odgovori
+0
1 1
bad-grandpa
17. 01. 2026 20.51
Zoran S, če pride v parlament s tistimi 4 do 5%ti bo zaradi volilcev, ki nimajo pojma kako politika deluje. On je bivši desni, ki nebi bil z levimi ne z desnimi. Naredil bo vse kar bi narod rad slišal, čeprav realno s tako malim procentom ne moreš nič. Niti noben pameten ga ne bo vzel v koalicijo sabo, saj bi samo metal polena pod noge. Pač naduti nakladač...
Odgovori
-3
0 3
Verus
17. 01. 2026 20.49
Upam, da RESNI.CA, samo morajo nehati s tisto nebulozo o nesodelovanju, ker polovica države voli človeka, s katerim oni ne bi sodelovali. Tega se ne it! Ko se gre v politiko, se mora iti z željo, da VSI LJUDJE v državi živimo bolje, ne samo tisti, ki se strinjajo z nami! RESNI.CA - premislite o tej potezi in ne se it teorij zarot in zavračanja sodelovanja. BODITE PA ostri pri svojih ciljih in DRŽITE OBLJUBE! Ker tega pa res ne dela nihče več v tej državi, sploh pa ne trenutni alfa-klovn.
Odgovori
+2
4 2
Verus
17. 01. 2026 20.50
resni.ca bi bila dobra "muha" okoli glave etabliranih strank, zato bi jo potrebovali v parlamentu, nikakor pa v samem vrhu!
Odgovori
+4
4 0
TvojaMamica
17. 01. 2026 20.50
Volit kriminalca al?
Odgovori
-3
1 4
Prototip
17. 01. 2026 20.56
Tvojamamica,,kaj sta pa janez in golob,,,janez zaprt,golob pa še bo,,,
Odgovori
+2
2 0
proofreader
17. 01. 2026 20.48
Levim tako slabo kaže, da so aktivirali Niko Kovač in Jašo Jenulla. Bosta pa denar iz tujine prejela po volilni kampanji, da ne bi bilo kaj sporno.
Odgovori
+0
1 1
murkecc
17. 01. 2026 20.48
Očitno bo Resnica še najboljša opcija.
Odgovori
+0
3 3
Oblastljudstvu
17. 01. 2026 20.46
Resnica je edina moznost.. dovolj je bilo 35 unicevanja drzave s strani enih in istih
Odgovori
+0
4 4
Prototip
17. 01. 2026 20.47
🥇👍🏆☘️👍
Odgovori
+0
1 1
TvojaMamica
17. 01. 2026 20.48
In voliš kriminalca🤣
Odgovori
+2
2 0
TvojaMamica
17. 01. 2026 20.49
In voliš kriminalca :D
Odgovori
+1
1 0
Maribor?an 1
17. 01. 2026 20.43
Lahkokategornik mora zmagati ker je že 30 let isto
Odgovori
-1
1 2
ROMELS
17. 01. 2026 20.43
Tale iz rasnice pa je en velik mutibarič. Rusofil na tretjo potenco.
Odgovori
+2
5 3
Rožle Patriot
17. 01. 2026 20.45
... pa ko mu je dolgčas, malo strelja v zrak in to kar v svoji pisarni .. !!
Odgovori
-1
1 2
TvojaMamica
17. 01. 2026 20.40
Kako lahko folk podpira to faco... zakaj so ga že odpustili iz policije?...
Odgovori
+2
5 3
Rožle Patriot
17. 01. 2026 20.46
... ker je zrešetal policijsko postajo na Masarikovi ... tam je ni več ....
Odgovori
-2
0 2
YouRangMyLord
17. 01. 2026 20.40
Hehe - "lahkokategornikov".. pisec/ka članka, všeč mi je tvoj humor, bravo.
Odgovori
+2
2 0
Prašak
17. 01. 2026 20.38
Te so šele katastrofa.Resnica..🤣
Odgovori
+5
11 6
Prototip
17. 01. 2026 20.39
Vsi ti verjamemo,,,,
Odgovori
+5
5 0
zelen
17. 01. 2026 20.37
vidim da je največja panika med levimi in desnimi stranka resnica zato bom volil njih
Odgovori
-3
7 10
Prototip
17. 01. 2026 20.40
Normalno,,,,,ostali so že pokazali kar znajo,,,torej državo v ri ti,,,,
Odgovori
+2
4 2
Pamir
17. 01. 2026 20.36
Ta je imel možgane in ni nasedel janšitnemu vaxer totalitarnemu idyotizmu ki je trajal 2 leti.
Odgovori
+2
8 6
krjola
17. 01. 2026 20.40
ta je en navaden balkanski prevarant in šarlatan...
Odgovori
+4
8 4
Pamir
17. 01. 2026 20.46
Balkanski prevarant janšaj je v drugem prispevku.
Odgovori
+1
1 0
Rafael Kramar
17. 01. 2026 20.35
Ma daj nehajte. Pa menda ja nima ta čuferaj dejansko možnosti za kak zic v parlamentu?!? Eni se res prav norca delate s svojimi glasovi.
Odgovori
+3
9 6
Prototip
17. 01. 2026 20.38
Boš spregledal,,ne samo noro24 gledat,,
Odgovori
+2
4 2
Prašak
17. 01. 2026 20.38
Točno tako.
Odgovori
-1
0 1
Rožle Patriot
17. 01. 2026 20.34
Ta model je imel vsaj edini hrbtenico in je zavrnil ptičje kosilo ... ... No, v parlamentu pa takih norcev res ne rabimo !!! ...
Odgovori
-1
6 7
Prototip
17. 01. 2026 20.35
Boš dobil iste,kot jih imaš že 35 let,,,,lepo ane,,napredek na vidiku,hahaha
Odgovori
+4
6 2
Pri?evalec
17. 01. 2026 20.34
Bojte se ljudi, ki se skrivajo a Resnico... Star pregovor in reklo, ki velja marsikje po svetu v podobnih oblikah.
Odgovori
+0
3 3
Vera in Bog
17. 01. 2026 20.32
Gibanje svoboda kakšen fejk projekt je to bil. Razen da so proti Janši nimajo kej pokazat
Odgovori
+6
7 1
bibaleze
