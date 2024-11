Lahkotnost čiščenja z robotskimi sesalci

Vam skrb za urejenost doma ob pomanjkanju časa povzroča velik napor ter stres? S pomočjo sodobnih inovativnih aparatov lahko zdaj to spremenimo. Gospodinjska opravila vam lahko olajšajo različne robotizirane rešitve za dom, ki so v zadnjih letih doživele velik tehnološki napredek. Mednje zagotovo sodijo aparati Roborock in še posebej robotski sesalnik in pomivalec tal, ki združuje več funkcij na enem mestu. Z njim podjetje Roborock postavlja nove standarde v čiščenju stanovanjskih prostorov ter utira pot k optimalnejši porabi našega prostega časa. Nekaj bistvenih prednosti njihovih naprav:

Dvojna funkcionalnost: Sesanje in pomivanje na enem mestu

Ena največjih prednosti je zagotovo možnost suhega in mokrega čiščenja z eno napravo, zaradi česar vam ne bo treba več tega opravljati ločeno. Ko aparat posesa prah in drobne delce, nadaljuje s pomivanjem ob pomoči posebne krpe in rezervoarja za vodo. S pametnim sistemom lahko kar elektronsko dozirate vodo in nastavite intenziteto močenja bodisi za leseni pod ali za keramične ploščice in druge površine. Na ta način tako brez dodatnega napora dosežete večjo stopnjo čistosti, ki vključuje tako odstranjevanje prahu in manjših delcev, kot tudi madežev oziroma trdovratnejše umazanije, in sicer tudi na težje dostopnih mestih. Dodatni plus - v primerjavi s klasičnimi sesalci ne nastajajo praske na lesenih tleh.

Samodejno delovanje ter prilagodljivost

Naprava se med delovanjem s pomočjo senzorjev in uporabo LiDAR tehnologije kar sama enostavno izogne oviram, prepozna različne prostore ter izračuna optimalne poti. Nekateri Roborock modeli omogočajo personalizacijo načrtov čiščenja, pri čemer lahko v aplikaciji natanko določimo, kdaj in katere prostore želimo očiščene. Tako imamo popoln nadzor nad delovanjem in opravila prilagajamo svojim potrebam in urniku. Pomemben del je tudi prilagodljiva moč, saj aparat lahko samodejno bodisi:

- poveča moč na površinah, kot so preproge, kjer je treba globinsko posesati drobne delce;

- na gladkih površinah pa zmanjša moč in tiho nadaljuje s programom.