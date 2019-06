Lahovnik o Glavini: To je norčevanje iz javnosti in davkoplačevalcev

Svetovalna pogodba za 11.000 evrov bruto na mesec, službeni avto, prisotnost na delovnem mestu pa neobvezna: tako po odhodu z mesta šefice življenje Lidiji Glavina še naprej financira državni SDH. Zakaj je 11 tisoč evrov mesečno zanjo nedopustna anomalija? Zakaj politika kar naenkrat želi ustaviti prodajo Abanke? Kaj je v ozadju?

Zakaj sta nekdanja predsednica uprave SDH Lidija Glavina in državni holding skrivala sporazum o nadaljnjem sodelovanju oziroma svetovanju? Morda zato, ker naj bi svojo novo nalogo Glavina lahko opravljala tudi, ne da bi sploh prišla v službo. Plača, kot prej, okoli 11.000 evrov bruto na mesec, pa službeni avtomobil.

Lahovnik je prepričan, da je to, da na SDH trdijo, da podatki za Glavino niso več javni, norčevanje iz davkoplačevalcev. FOTO: POP TV

Zdaj, ko je informacija prišla na dan, pa so se glede podrobnosti zavili v molk. Zakaj organ, ki ima v svojem etičnem kodeksu zapisano, da mora njihovo delo vzbujati zaupanje in spoštovanje, vedno, ko gre za pojasnila, uporabi tisto znano, "to ni za javnost"? Javnost, ki mimogrede plačuje tudi za delovanje SDH, ki je zdaj v zaključku odločanja o prodaji Abanke. A vladajoča politika na čelu z Marjanom Šarcem je pet pred dvanajsto potegnila ročno zavoro. Kaj je v ozadju? Lahovnik: To je zelo slaba in zaskrbljujoča praksa "Gre za zelo slabo prakso korporacijskega upravljanja, ki je še posebej zaskrbljujoča zato, ker SDH upravlja z 10 milijardami državnega premoženja in je to na nek način tudi signal državnim podjetjem, kaj je dopustno. Treba pa je tudi vedeti, da je družba v 100-odstotni lasti in so očitno našli luknjo v zakonu, ki dopušča največ šest plač odpravnine," je bil v pogovoru z voditeljem oddaje 24UR ZVEČER Urošem Slakom glede ugodnosti Glavine po njenem odhodu jasen nekdanji gospodarski minister Matej Lahovnik. "Hkrati je problematično tudi to, da podatki o njeni zaposlitvi niso več javni, ker je prerazporejena na drugo delovno mesto. A če je ohranila enake bonitete, je to res norčevanje tako iz javnosti kot iz davkoplačevalcev," je bil oster Lahovnik. 'Že njeno imenovanje je dvignilo veliko prahu, ker je nihče v poslovni javnosti ni poznal' "Po tej logiki lahko kateregakoli menedžerja iz državne službe ali banke prerazporedijo na mesto svetovalca, mu dajo teoretično pol milijona plače in rečejo, da to ni več informacija javnega značaja, ker ni več član uprave. To je res absurdno,"je še dodal.

"Gre za zelo slabo prakso korporacijskega upravljanja, ki je še posebej zaskrbljujoča zato, ker SDH upravlja z 10 milijardami državnega premoženja," o Glavininih bonitetah pravi Lahovnik. FOTO: POP TV

In povezave Glavine s srbskim poslovnežem Miodragom Kostićem, ki je v času njenega vodenja SDH prišel tudi do dela slovenskega premoženja kot sta recimo portoroško letališče in predvsem Gorenjska Banka? Lahovnik opozori, da je že njeno imenovanje dvignilo veliko prahu, ker da je takrat pravzaprav nihče v slovenski poslovni javnosti ni poznal. "To je samo po sebi problematično, ker gre za izjemno pomembno funkcijo, hkrati pa tudi pogoji njene razrešitve niso bili nikoli javno znani, kar je samo po sebi paradoksalno." "Računsko sodišče, KPK in druge institucije, pa tudi javnost, želi izvedeti o vsaki nabavi materiala, banan po ministrstvih in javni upravi, hkrati pa v družbi, ki upravlja z več milijardami državnega premoženja in je v 100-odstotni državni lasti, pravijo, da to ni informacija za javnost," je presenečen Lahovnik. "Njena plača je bila in je še vedno dvakrat višja od predsednika vlade. In mislim, da si javnost tukaj zasluži neko transparentnost, ker SDH upravlja tudi s premoženjem ostalih družb v državni lasti." 'To finto smo v preteklosti že tolikokrat izvedli, da so nas v Bruslju že siti' Glede prodaje Abanke, ki jo koalicija očitno zdaj želi zaustaviti, Levica pa celo predlaga tožbo zoper Evropsko komisijo zaradi pritiskov, Lahovnik pojasnjuje, da sta vlada in SDH v Bruslju oddali zavezo, da bo banka prodana do julija 2019.

Lahovnik je kritičen do zadnjih napovedi vlade, ki razmišlja o prekinitvi prodaje Abanke. FOTO: POP TV