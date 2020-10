Skupini Laibach ukrepi prekrižali koncertni spektakel

Na kraj zločina, v Trbovlje, kjer so leta 1980 načrtovali svoj preboj, se radi vrnejo ob obletnicah, a tokratna bo nekoliko drugačna. Rojstni dan so nameravali zabeležiti z osemurnim spektaklom, ki bi trajal od šestih popoldne do dveh zjutraj, nanj pa so računali oboževalci s celega sveta. Žal bo zaradi razmer na spektakel skupine Laibach 4.0 potrebno še nekoliko počakati, za pokušino pa si lahko v prestolnici ogledate razstavi, s katerima so se poklonili opusu in častitljivi obletnici ene naših najbolj uspešnih skupin.