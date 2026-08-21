Lakersi objavili fotografije druženja: 'Ekipa v Sloveniji'

Kot je znano, je košarkarski superzvezdnik Luka Dončić svoje soigralce v Slovenijo pripeljal na večdnevni obisk, katerega glavni namen je povezovanje moštva pred začetkom priprav na novo sezono. Poleg treningov so na programu tudi druženje, golf in spoznavanje Ljubljane ter Slovenije. Namesto dogajanja v dvorani pa so tokrat v ospredju predvsem igralci, njihovo druženje in trenutki, ki bodo pomagali ustvariti dobro vzdušje v moštvu. Poročali smo že, da je Dončić svoje soigralce prvi dan obiska v Sloveniji odpeljal na večerjo v eno od ljubljanskih restavracij. Prav od tam so fotografije, ki jih je ekipa objavila na svojem Instagram profilu.

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Če košarkarji ob pristanku in prihodu v hotel niso dajali izjav, pa so bili nekateri malenkost bolj zgovorni zvečer, ko so okoli 22. ure vidno sproščeni zapustili restavracijo. "Neverjetno je," je na vprašanje, kakšni so njegovi prvi vtisi o Sloveniji, dejal Jaden Hardy. "Zelo zabavno je, izjemno. Imamo se lepo," je v kratki izjavi dejal nasmejan Collin Sexton. Navdušena sta bila tudi Sandro Mamukelašvili in Jarred Vanderbilt.

Ekipa je sicer v Slovenijo prišla v četrtek z zasebnim letalom, na Brniku pa jih je pričakalo več črnih kombijev, s katerimi so igralce in ekipo odpeljali v hotel v središču Ljubljane.