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Slovenija

Lakersi objavili fotografije druženja: 'Ekipa v Sloveniji'

Ljubljana, 21. 08. 2026 06.07 pred 2 urama 2 min branja 3

Avtor:
U.Z.
Ekipa LA Lakers v Sloveniji

"Squad up in Slovenia," so na Instagramu zapisali pri Lakersih ob objavi fotografij, ki so hitro pritegnile pozornost njihovih navijačev. Na njih je mogoče videti ekipo pred večerjo in na pijači, torej v bolj sproščenih trenutkih, daleč od običajnega dogajanja na parketu, ki smo ga vajeni.

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Kot je znano, je košarkarski superzvezdnik Luka Dončić svoje soigralce v Slovenijo pripeljal na večdnevni obisk, katerega glavni namen je povezovanje moštva pred začetkom priprav na novo sezono. Poleg treningov so na programu tudi druženje, golf in spoznavanje Ljubljane ter Slovenije.

Namesto dogajanja v dvorani pa so tokrat v ospredju predvsem igralci, njihovo druženje in trenutki, ki bodo pomagali ustvariti dobro vzdušje v moštvu. Poročali smo že, da je Dončić svoje soigralce prvi dan obiska v Sloveniji odpeljal na večerjo v eno od ljubljanskih restavracij. Prav od tam so fotografije, ki jih je ekipa objavila na svojem Instagram profilu.

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Če košarkarji ob pristanku in prihodu v hotel niso dajali izjav, pa so bili nekateri malenkost bolj zgovorni zvečer, ko so okoli 22. ure vidno sproščeni zapustili restavracijo. "Neverjetno je," je na vprašanje, kakšni so njegovi prvi vtisi o Sloveniji, dejal Jaden Hardy. "Zelo zabavno je, izjemno. Imamo se lepo," je v kratki izjavi dejal nasmejan Collin Sexton. Navdušena sta bila tudi Sandro Mamukelašvili in Jarred Vanderbilt.

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Ekipa je sicer v Slovenijo prišla v četrtek z zasebnim letalom, na Brniku pa jih je pričakalo več črnih kombijev, s katerimi so igralce in ekipo odpeljali v hotel v središču Ljubljane.

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Slovenija se je tako za nekaj dni znašla v središču pozornosti najdražje košarkarske ekipe vseh časov, več kot 11 milijard evrov vrednega moštva Los Angeles Lakers. Slovenska turistična organizacija obisku Lakersov pripisuje tudi velik promocijski pomen, saj fotografije in objave ekipe dosežejo milijone košarkarskih navdušencev po svetu.

Lakersi bodo v Sloveniji predvidoma do 24. avgusta, nato pa jih čakajo nadaljnje priprave na novo sezono. Celoten štiridnevni tabor organizira in tudi financira Dončić, ki naj bi v prihodnjih dneh soigralcem razkazal glavne znamenitosti države in jih peljal na ribolov in golf na Bled.

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KOMENTARJI3

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Perovskia
21. 08. 2026 08.08
Top sam da no novica o Hrvojih koliko so dal za kepco sljadoljeda
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0 0
printer
21. 08. 2026 08.05
Vcasih ne veš, ali se kdo dela norca iz koga, ko kljub očitnemu nezadovoljstvu naroda, še naprej tiscine naprej te za ljudstvo nepomembne Lakerse in Doncica...to je njihova služba in članki za na prvo stran, ampak pod rubriko ŠPORT in ne na prvo glavno stran...in naj tam čitajo tisti, ki jih to zanima...vi pa le objavite kaj bolj produktivnega in smiselnega...bi bil že čas !
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+0
1 1
kick.your-ass
21. 08. 2026 08.02
Mene zanima jwglic predsednica in rusinja.. za tele mi je pa res vseeno kaj jejo...
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+2
2 0
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