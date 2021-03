Lampičevo radi primerjajo z Majdičevo, a do nje ne čuti konkurence

Edina zimska športnica, ki je v letošnji sezoni osvojila mali kristalni globus, je smučarska tekačica Anamarija Lampič. Bila je namreč najboljša sprinterka letošnje zime, ob tem je s svetovnega prvenstva prinesla še dve bronasti kolajni. Vedno nasmejana in pozitivna športnica iz Valburge se je domov vrnila šele to nedeljo, četudi sta od svetovnega prvenstva minila že dva tedna. Zaradi epidemije velikih sprejemov v domačem kraju žal ni. A to ne pomeni, da je doma niso sprejeli tako, kot se za šampionko spodobi.

icon-expand