Lamut presegel pooblastila? 'Obstajajo utemeljeni razlogi za njegovo razrešitev'

"Ocenjujem, da je predsednik komisije presegel svoja pooblastila, če je to storil na lastno roko, če v zvezi s tem nima nobenega sklepa in ni seznanil niti članov komisije. Menim, da obstajajo utemeljeni razlogi za njegovo razrešitev, če ne celo utemeljen sum storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja." O nadaljnjih korakih se z Bobnarjevo še niste odločila.

"Zapiram sejo, saj ugotavljam, da bo priča v nadaljevanju navajala varovane podatke." S temi besedami pa je poslanec Miha Lamut konec oktobra zaprl zaslišanje Bobnarjeve za javnost. Pravila so jasna - dokler parlamentarna preiskava ni končana, se sme zapisnike sej dati le sodiščem in drugim državnim organom, kadar imajo ti na podlagi zakona pravico zahtevati izročitev. To so na primer tožilci ali kriminalisti, ki preiskujejo kazniva dejanja.

Lamut, sicer član Golobove vladajoče stranke, na katero neuradno letijo glavni očitki, pa je Sovo sam povabil v državni zbor. "Predsednik komisije prihaja iz politične stranke predsednika vlade in je na ta način lahko dejansko uničil dokaze, bistvene dokaze v povezavi s tem, kdo in na koga je vplival na Policiji v času te vlade," še dodaja Švab in zaključi: "Sprašujem se, ali so bili ti dokazi odnešeni kamorkoli."

Tudi tega nismo mogli vprašati predsednika komisije Mihe Lamuta, saj na prošnje za izjavo ni niti odgovoril.