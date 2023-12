Lamut: Procesne posledice vpogleda v spis bomo obravnavali na seji

"V zvezi z nekaterimi netočnimi medijskimi zapisi in zavajajočimi izjavami posameznikov ter odvetnikov nekaterih prič, ki jih je preiskovalna komisija že zaslišala, želim javnost seznaniti, da se je preiskovalna komisija ob izvedbi zaslišanj seznanila s podatkom, ki ga je, glede na njegovo naravo, v okviru preiskave zaščitila," je uvodoma zapisal Miha Lamut.

Kot je pojasnil, je originator ta podatek prepoznal oz. potrdil kot tajnega in kot takšnega ga bo komisija pri svojem nadaljnjem delu tudi obravnavala."Kot predsednik preiskovalne komisije skrbim za njeno zakonito in učinkovito delovanje, pri čemer lahko v skladu z Zakonom o parlamentarni preiskavi in relevantnim poslovnikom zaprosim za določeno pomoč tudi druge organe."

Po besedah Lamuta bodo procesne posledice vpogleda v spis na preiskovalni komisiji obravnavali na naslednji seji. Ga pa kot predsednika komisije "čudijo" objave v medijih, "po katerih naj bi članica komisije z vsebinami z zaprtega dela seje seznanila poslance svoje poslanske skupine, prav tako naj bi bilo s temi vsebinami seznanjeno drugo delovno telo državnega zbora".

Lamut pričakuje, da mora biti vsem članom komisije v interesu, da le-ta na zakonit način bodisi potrdi bodisi ovrže obstoj domnevno spornih okoliščin, za preiskavo katerih je bila ustanovljena.