Lani 88 primerov zalezovanja, letos 47: 'Pomembno je, da žrtev o tem spregovori'

Na Policiji še pojasnjujejo, da se kaznivo dejanje zalezovanja, v kolikor med osebama ni neke družinske ali partnerske povezave, preganja na predlog oškodovanke. Žrtev lahko poda prijavo osebno, na policijski postaji ali preko e-prijave na spletni strani. Lahko tudi pokliče na interventno številko 113 in zaprosi za prihod policistov. Zelo pomembno je, da se prijavijo tudi še vsa morebitna nadaljnja kazniva ravnanja storilca. Policija zbere vsa potrebna obvestila in na pristojno Okrožno državno tožilstvo poda ustrezen akt.

Na Policiji so nam posredovali podatke, da so v lanskem letu obravnavali 88 primerov kaznivega dejanja zalezovanje, leto prej je to število znašalo 90, letos pa so do sedaj obravnavali 47 primerov.

Kriminalistična inšpektorica na GPU Bojana Kračan poudarja, da je zelo pomembno, da žrtev o tem spregovori in opiše načine, na katere jo storilec zalezuje.

"Ali ji sledi in se pojavlja na mestih, kjer se pogosto zadržuje, morda jo čaka pred službo, jo fizično zasleduje, mogoče po elektronskih sporočilih ... Obstajajo različni načini," pojasnjuje. "Zelo zaželeno je, če je žrtev o tem spregovorila še s kom drugim, če je bil še kdo priča temu nasilnemu ravnanju. Govorimo in opravimo lahko tudi razgovore z drugimi osebami, morebiti starši, znanimi, ki jim je zaupala. Zaslišimo osumljenca in podamo pristojni akt na pristojno državno tožilstvo," še dodaja.

Na vprašanje, koliko primerov dejansko konča na sodišču, Policija pojasnjuje, da vse prijave, ki jih podajo žrtve, sprejme, zbere vse potrebna obvestila in po zaključku preiskave o ugotovitvah z ustreznim aktom obvešča pristojno Okrožno državno tožilstvo.

Na Vrhovnem državnem tožilstvu pravijo, da je bilo v zadnjih petih letih, natančneje od 1. 1. 2017 do 6. 9. 2022, zaradi kaznivih dejanj po prvem in drugem odstavku 134.a člena KZ-1 vloženih s strani vseh državnih tožilstev na sodišča skupno 352 obtožnih aktov, izrečenih pa je bilo skupno 218 obsodilnih sodb, od tega 129 sodb o kaznovalnem nalogu in 89 sodb v skrajšanem postopku.

Za kaznivo dejanje po prvem odstavku 134.a člena KZ-1 se storilcu lahko izreče denarna kazen ali kazen do dveh let, če je kaznivo dejanje storjeno zoper mladoletno ali slabotno osebo (drugi odstavek 134.a člena KZ-1), pa se storilcu lahko izreče denarna kazen ali kazen zapora do treh let.

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan je napovedala, da bodo v prihodnje skupaj z notranjim ministrstvom naredili več za zaščito žrtev. Notranja ministrica Tatjana Bobnar sicer poudarja, da do nasilja velja ničelna toleranca, cilj Policije pa mora biti, da žrtvam zagotovi varnost in prepreči nasilna oz. kazniva ravnanja.