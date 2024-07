Redne analize vzorcev živil Izbrane kakovosti: lani odkrili 53 neskladnih živil

Neodvisni certifikacijski organi pri nosilcih certifikata Izbrana kakovost Slovenija izvajajo redne nadzore, so pojasnili na upravi za varno hrano, po tem, ko je v javnosti odmevala informacija, da so v jabolkih s to oznako odkrili ostanke nedovoljenega pesticida. Lani je bilo zaradi prisotnosti ostankov pesticidov neskladnih 53 živil.

OGLAS

Certifikat Izbrana kakovost Slovenija FOTO: Uprava za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin icon-expand

V Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so pojasnili, da so z zaščitnim znakom Izbrana kakovost Slovenija označeni proizvodi tistih pridelovalcev in predelovalcev, ki izpolnjujejo vse zahteve iz posamične specifikacije in so prejeli certifikat za shemo Izbrana kakovost za vsako dejavnost (npr. proizvodnja, distribucija). "Certificiranje izvajajo imenovani neodvisni certifikacijski organi, ki izvajajo redne nadzore, po potrebi tudi izredne pri nosilcu certifikata, kjer preverijo izpolnjevanje zahtev potrjene specifikacije, izvajanje notranjega nadzora v okviru skupine pridelovalcev ter zagotavljanje sledljivosti in vodenja dokumentacije," so zapisali v upravi. Nadzori se izvajajo tudi na podlagi prijav. Uprava izvaja nadzor nad delom certifikacijskih organizacij, pri čemer pregleda njihov sistem nadzora, spremlja pa jih tudi na njihovih pregledih. Poleg tega uprava tako v proizvodnji kot v okviru uradnega monitoringa ter v okviru inšpekcijskih pregledov naključno odvzame vzorce živi za analizo na različne parametre, na primer na ostanke fitofarmacevtskih sredstev. S temi vzorci poleg skladnosti z zakonodajo s področja varnosti hrane preverja tudi izpolnjevanje zahtev različnih shem kakovosti. Lani analizirali 1335 vzorcev V letu 2023 so na ostanke pesticidov v živilih analizirali skupaj 1335 vzorcev, od tega jih je bilo 121 ekološke proizvodnje, 13 vzorcev sadja in zelenjave iz sheme Integrirana pridelava in dva vzorca iz sheme Izbrana kakovost. V okviru programa preiskav živil na vsebnost ostankov pesticidov se je po posameznih skupinah živil v letu 2023 določalo do 362 aktivnih snovi pesticidov in njihovih presnovkov. Analizni izvidi so pokazali, da je zaradi prisotnosti ostankov pesticidov neskladnih 53 živil. Večina jih je bila odkritih v okviru nadzora ob uvozu, pri čemer je bilo zaradi prisotnosti ostankov pesticidov največ neskladnega sadja. V upravi so ob tem izpostavili, da je bilo neskladnih 14 vzorcev pomaranč iz tretjih držav. Analiza je po pojasnilih uprave v vseh primerih pokazala, da vsebujejo pomaranče ostanke različnih pesticidov, katerih uporaba ni dovoljena na ravni EU.

Lani je bil prav tako neskladen na ostanke pesticidov en vzorec zelenjave. FOTO: Shutterstock icon-expand

Lani je bil prav tako neskladen na ostanke pesticidov en vzorec zelenjave, in sicer je šlo za gomoljno zeleno, odvzeto v primarni proizvodnji. Analizni izvid je pokazal preseženo mejno vrednost mandipropamida, pesticida, ki v Sloveniji ni dovoljen za uporabo na gomoljni zeleni, je pa dovoljen na drugih kulturah. "Ob inšpekcijskem pregledu uporabnika fitofarmacevtskih sredstev pri pridelovalcu so bile ugotovljene neskladnosti (ni imenovana odgovorna oseba, ni sledljivosti o nabavi fitofarmacevtskih sredstev), zaradi česar je bila zavezancu izdana ureditvena odločba in izrečena globa za prekrške," so pojasnili v upravi. V nekaterih jabolkih odkrili prisotnost pesticida fenpiroksimat Uprava je 28. junija objavila, da so v nekaterih jabolkih odkrili prisotnost pesticida fenpiroksimat. Gre za pesticid, ki ni registriran v Sloveniji, se ga pa sme uporabljati v EU. Prisotnost pesticida je bila sicer v skladu z EU zakonodajo, kot so sporočili iz uprave, pa lahko potrošniki jabolka zaužijejo brez tveganja za svoje zdravje. Kot je v četrtek poročal časnik Dnevnik, so bila jabolka Sadjarstva Slom prodajana pod oznako Izbrana kakovost Slovenija. Organizacija za kontrolo in certificiranje je podjetju posledično razveljavila certifikat za shemo Izbrana kakovost Slovenija za sadje in mu prepovedala sklicevanje nanj.