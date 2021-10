Lani brez enega primera gripe, kaj lahko pričakujemo letos?

"Bomo videli, to je pošten odgovor. Lahko, da bo gripa prišla in bo toliko hujša, ali pa je ne bo, ker se bomo dovolj držali narazen. Na nekatere odgovore bomo morali počakati," pravi specialist interne medicine v UKC Ljubljana Gregor Veninšek .

V obdobju pred covidom-19 so bolnišnice pred zimo pripravile nekaj deset dodatnih postelj, predvsem zaradi večjega števila bolnikov s težkim potekom gripe. Tako so pred dvema sezonama v Ljubljani odprli oddelek za epidemije s 24 dodatnimi posteljami.

Še posebej pomembno je, da se zaščitijo bolj ogroženi. To so starejši in ljudje s kroničnimi boleznimi, pa tudi nosečnice in predšolski otroci. "Pogosto pri njih pride do visoke vročine, dehidracije in težav z dihanjem, zaradi česar potrebujejo bolnišnično zdravljenje," pove pediater Denis Baš.

"Gripa je definitivno bolezen, ki poteka težje v nosečnosti," še dodaja ginekolog Miha Lučovnik.