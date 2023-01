Lani falcon skoraj 40-krat letel prazen, najbolj udobno Pahorju

Vladni falcon je v letu 2022 opravil kar 144 poletov, pri čemer je bilo letalo od sredine februarja do konca junija lani na generalnem servisu in so polete v tem času opravljali z drugim letalom slovenske vojske. Dobra četrtina poletov je bila t.i. veznih poletov, ko je falcon letel prazen. V oči bodeta dva takšna poleta, in sicer novembra lani polet iz Ljubljane v Maribor, ko je falcon odletel po nekdanjega predsednika Pahorja ter ga odpeljal v Ženevo. Decembra pa je falcon poletel prazen v Trst, kjer je nanj znova sedel Pahor in odletel naprej v Rim.

Po objavi, da je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič na Dunaj odletela s falconom, pa čeprav bi se lahko tja odpeljala s službenim vozilom in šoferjem, s čimer bi privarčevala in naredila veliko za čistejše okolje, smo z Ministrstva za obrambo dobili podatke o uporabi falcona v letu 2022. Kot je razvidno iz podatkov, je falcon lansko leto letel 144-krat, od tega 38-krat prazen. Gre za tako imenovane vezne lete, pri čemer so to tisti leti, ko posadka falcona leti po nekoga, ali pa se falcon prazen vrača z neke destinacije.

Po prvem pregledu podatkov v oči zbodeta dva tako imenovana vezna poleta, in sicer polet falcona 17. novembra lani iz Ljubljane v Maribor, kjer se je nanj vkrcal takratni predsednik države Borut Pahor in s falconom poletel v Ženevo in iz Ženeve na Djerbo, kjer se je udeležil dvodnevnega vrha mednarodne organizacije za frankofonijo. Ta polet je najkrajši zabeležen lani, saj je trajal zgolj 30 minut. To pa ni edinokrat, da je falcon prazen poletel po predsednika Pahorja. In sicer, 3. decembra lani je falcon poletel v Trst, nato pa predsednika Pahorja odpeljal v Rim, kjer se je še zadnjič v svojem mandatu srečal z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello. Ta polet je trajal 35 minut.

icon-expand Vlada je falcon 2000 EX kupila leta 2001. FOTO: Tadej Krese