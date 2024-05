Lani jih je zadela nesreča, letos sreča: dobitnik Eurojackpota iz Mengša

Informacijo, da dobitnik Eurojackpota 5+2 prihaja iz občine Mengeš, je za N1 potrdil njen župan Bogo Ropotar. Za portal je dejal, da je bila novica izjemno presenečenje, "tudi šok". Občina njegovega stalnega prebivališča je namreč dobila devet milijonov evrov, občanu pa je ostalo 51 milijonov. Ropotar je dejal, da jih je po lanski nesreči s poplavami, zdaj zadela sreča ter da bo občina dobro premislila, kako kot dober gospodar porabiti denar. Napovedal je, da bo del še v obnovo infrastrukture in vrtcev. Portal še navaja, da je dobitek praktično podvojil letošnji proračun občine.

Občina Mengeš je v lanskoletnih poplavah utrpela veliko škodo. Mnogi so izgubili domove, škodo je utrpel tudi vrtec, zato so morali otroci vrtec obiskovati na osmih začasnih lokacijah. Župan je takrat zagotovil, da bodo zgradili nov vrtec, za katerega so že izbrali lokacijo.