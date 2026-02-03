Naslovnica
Slovenija

Lani najboljše meritve kakovosti zraka v Ljubljani doslej

Ljubljana, 03. 02. 2026 12.19

Avtor:
STA L.M.
Ljubljana iz zraka

Kakovost zraka v Ljubljani se v zadnjih dveh desetletjih po besedah vodje občinskega oddelka za varstvo okolja Nataše Jazbinšek Seršen vztrajno izboljšuje, lanske meritve so bile najboljše v zgodovini. Kot je poudarila, ne gre za naključje, ampak za posledico učinkovitih ukrepov.

V Ljubljani kakovost zraka po pojasnilih Jazbinšek Seršen merijo na štirih merilnih postajah, tri so v upravljanju Agencije RS za okolje (Arso), ena pa je v lasti občine, s katero upravlja Elektroinštitut Milan Vidmar.

"Na vseh merilnih mestih se izkazuje izrazit trend upadanja vseh parametrov. Dve merilni mesti sta postavljeni na s prometom najbolj obremenjenem območju - Tivoli/Vošnjakova ulica in na Celovški cesti, še bolj pa sta za celotno ljubljansko prebivalstvo reprezentativni postaji na Arsovem dvorišču na Vojkovi cesti in merilna postaja na Cesti v Mestni log," je pojasnila Nataša Jazbinšek Seršen.

Na občini so veseli podatka glede delcev PM2,5, ki so po njenih besedah najpogosteje obravnavani, ko se primerjajo z drugimi mesti. Skladno z zakonodajo je dovoljena mejna vrednost 20 mikrogramov na kubični meter.

"Lani smo na postaji Tivoli/Vošnjakova ulica izmerili povprečne vrednosti, ki znašajo 14 mikrogramov na kubični meter. Na postaji pri Arsu pa je bila ta vrednost 11 mikrogramov na kubični meter. Torej krepko pod mejnimi vrednostmi," je izpostavila Jazbinšek Seršen.

Merjenje kakovosti zraka
Merjenje kakovosti zraka
FOTO: Shutterstock

Prekoračitev vrednosti delcev PM10 je medtem, kot je dejala, lahko presežena 35 dni v letu. "Na merilnem mestu Tivolska/Vošnjakova ulica je bilo lani takih dni 20, na Vojkovi pa jih je bilo 14," je izpostavila.

"Če bi to primerjali še z letom 2006, bi ugotovili, da so te vrednosti padle tudi za 80 odstotkov, kar dejansko pokaže, da kakovost zraka vsako leto izboljšujemo," je na redni tedenski novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića dejala vodja občinskega oddelka za varstvo okolja.

"Zelo pogosto slišimo, da so mejne vrednosti previsoko postavljene, a zakonodaja, ki je že sprejeta, prinaša tudi nove vrednosti, ki bodo veljale po letu 2030. Tisto, kar nas res veseli, je predvsem to, da smo se v lanskem letu popolnoma približali tudi tem novim normativom ali jih celo presegli," je še dodala.

Zagotovila je, da občina načrtuje nove ukrepe za dodatno izboljšanje kakovosti zraka v prestolnici.

Rezultate je pohvalil tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki je prepričan, da bodo k dodatnemu izboljšanju kakovosti zraka med drugim pripomogli novi avtobusi na elektriko ali vodik, s katerimi Ljubljanski potniški promet posodablja vozni park. Prav tako bo h kakovosti zraka po njegovi oceni prispevala načrtovana sežigalnica v Ljubljani.







