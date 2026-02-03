Lani najboljše meritve kakovosti zraka v Ljubljani doslej

V Ljubljani kakovost zraka po pojasnilih Jazbinšek Seršen merijo na štirih merilnih postajah, tri so v upravljanju Agencije RS za okolje (Arso), ena pa je v lasti občine, s katero upravlja Elektroinštitut Milan Vidmar.

"Na vseh merilnih mestih se izkazuje izrazit trend upadanja vseh parametrov. Dve merilni mesti sta postavljeni na s prometom najbolj obremenjenem območju - Tivoli/Vošnjakova ulica in na Celovški cesti, še bolj pa sta za celotno ljubljansko prebivalstvo reprezentativni postaji na Arsovem dvorišču na Vojkovi cesti in merilna postaja na Cesti v Mestni log," je pojasnila Nataša Jazbinšek Seršen.

Na občini so veseli podatka glede delcev PM2,5, ki so po njenih besedah najpogosteje obravnavani, ko se primerjajo z drugimi mesti. Skladno z zakonodajo je dovoljena mejna vrednost 20 mikrogramov na kubični meter.

"Lani smo na postaji Tivoli/Vošnjakova ulica izmerili povprečne vrednosti, ki znašajo 14 mikrogramov na kubični meter. Na postaji pri Arsu pa je bila ta vrednost 11 mikrogramov na kubični meter. Torej krepko pod mejnimi vrednostmi," je izpostavila Jazbinšek Seršen.