Slovenija

Lani nekateri pouk začeli z neopravičenimi urami. Se letos lahko ponovi kolaps?

Ljubljana, 31. 08. 2025 21.23 | Posodobljeno pred 10 minutami

Ana Vidic Kostevc
S 1. septembrom lahko sicer znova pričakujemo jutranjo in popoldansko gnečo na cestah, predvsem na mestnih vpadnicah in v okolici vrtcev in šol. Večina otrok in mladostnikov se v šolo odpravlja peš, zato na agenciji za varnost prometa voznike znova pozivajo, naj bodo nanje še posebej pozorni.

Mnogo otrok mora na svoji poti prečkati vsaj en prehod za pešče in tudi letos bo tam pomoč. "Prostovoljci pomagajo prvošolčkom in pa vsem malim otrokom varno prečkati prehode pred šolami," je povedala Saša Jevšnik Kafol,  v.d. direktorja Agencije za varnost prometa.

Akcija Varno v šolo pa ni le pravilno prečkanje zebre. "Pozivamo vse voznike naj ustavljajo pred vsemi prehodi za pešce, naj spustijo otroke čez cesto, naj pri vožnji ne uporabljajo mobilnih telefonov ali kakšnih drugih motilcev. Da bodo res osredotočeni in se ne bo zgodila na cesti kakšna tragedija."

Župan Ljubljane Zoran Janković opozarja, da bo za 1. september gneča. "Prosimo starše, da pazijo ko vozijo, prosimo voznike, da bodo pozorni na naše šolarje, ki se vračajo, oziroma na tiste ki grejo prvič v šolo."  K previdnosti poziva tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.

Ne bodo pa vsi le hodili, polni bodo tudi avtobusi. Prometnik LPP Milan Mihaljević pravi: "Tudi naše zaposlene bomo poslali na teren. Če bodo potniki imeli kakšna vprašanja, jih komot lahko pocukajo za rokav. Tako da kot vsako leto, bo za varnost poskrbljeno." 

Spomnimo na lansko leto, ko so učenci iz praktično vse Slovenije pouk začenjali z neopravičenimi urami. Zaradi sprememenjenih voznih redov so številni ostali na postajah in le gledali, kako prepolni avtobusi za njih sploh niso ustavljali. Ali se lahko v Ljubljani in okolici to ponovi tudi jutri? "Tako v mestnem kot v primestnem avtobusu imamo tako dovolj vozil kot voznikov, tako da se to leto to ne bi smelo zgoditi. Pripravljeni smo na vse scenarije, imamo tudi voznike v rezervi," pravi Mihaljević.

