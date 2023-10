Lani pridelali 1750 ton soli, letos le 644 ton

V primerjavi z lansko sezono so skladišča soli veliko bolj prazna. Lani so zaradi ugodnih pogojev z vročino in sušo namreč pridelali 1750 ton jedilne soli. Je pa kakovost letošnje soli po oceni direktorja krajinskega parka Sečoveljske soline Klavdija Godniča zelo dobra.

Podpovprečna proizvodnja je posledica slabih vremenskih pogojev in obilice dežja. Po Godničevih besedah so zaradi velike količine padavin konec avgusta sezono pridobivanja soli sklenili še pred začetkom septembra.

Takoj po zaključku sezone so začeli redna vzdrževalna dela na kristalizacijskih površinah v solinah ter pregled in sanacijo izparilnih površin, ki vključujeta strojno izdelavo nasipov in ročno vgradnjo zaporničnih sistemov. "Trenutno strojno obnavljamo tretje izparilno polje na Leri in vgrajujemo nove zapornice na Fontaniggah," je razložil Godnič.

Kot je še povedal, letos poteka tudi obnova 175 metrov zidu Jernejevega kanala. Naslednje leto je predvidena sanacija še približno 500 metrov zidu z zaključkom del v letu 2025. Investitor je direkcija za vode.