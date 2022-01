Lani odstreljenih rekordnih 19374 divjih prašičev, a tudi rekordna škoda pri kmetih

Škodo tik ob hišah ponekod povzročajo tudi divji prašiči. Številni slovenski kmetje so na robu obupa. Ne ograde, ne električni pastirji - kot kaže, divjih prašičev nič ne ustavi. Pridelka in krme za živali tako praktično ni več. In medtem, ko so na Kozini kmetovalci s prstom kazali na lovsko družino, češ, da ta ne opravlja svojega dela, se je v reševanje problematike vključilo tudi kmetijsko ministrstvo.