Lani rojenih 561 otrok manj kot leto prej, že 22. leto najpopularnejše ime Luka

Leta 2020 se je v Sloveniji rodilo 18.767 otrok. V primerjavi s predhodnim letom je to 561 otrok manj. Povprečna starost vseh mater, ki so rodile leta 2020, je bila 31,1 leta, povprečna starost tistih, ki so leta 2020 rodile prvič, pa 29,6 leta. Najpogostejše ime za dečka ostaja Luka, največ deklic pa je bilo poimenovanih Ema. Lani zabeležili najnižjo vrednost naravnega prirasta v Sloveniji po letu 1945.

Po podatkih Statističnega urada RS (Surs) se je lani v Sloveniji rodilo 18.767 otrok, 561 (ali 2,9 %) manj kot v letu prej. Dečkov je bilo 9.693, deklic 9.074. Vrednost osnovnega kazalnika rodnosti, ki pove, koliko otrok povprečno se je rodilo v posameznem koledarskem letu na 1.000 prebivalcev, je bila leta 2020 8,9 (leta 2019 pa 9,3).



Povprečna starost žensk ob rojstvu prvega otroka je bila leta 2020 enaka kot leta 2019: 29,6 leta. Tudi povprečna starost mater ob rojstvu vseh otrok je ostala enaka kot leta 2019: 31,1 leta. Odločitev žensk, da odložijo rojstvo prvega otroka, je eden od razlogov, da rodnost v zadnjih letih upada. Drugi razlog za to je zmanjševanje števila žensk v rodni dobi (od 15 do 49 let), to pa je posledica zmanjšanja rodnosti v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja. V zadnjem letu, od začetka do konca leta 2020, se število žensk v rodni dobi sicer ni močno zmanjšalo, se je pa za 2.000 zmanjšalo število žensk v starosti od 25 do 34 let, ko je rodnost najvišja.



Leta 2020 je bila celotna stopnja rodnosti 1,60



Za prebivalstvo Slovenije je še vedno značilna t. i. zožena reprodukcija, kar pomeni, da se rodi premalo otrok, da bi se prebivalstvo obnavljalo po enostavni poti. Celotna stopnja rodnosti je za leto 2020 znašala 1,60. Leta 2020 je sorazmerno največ žensk rodilo pri starosti 29 in 30 let, medtem ko jih je v obdobju 1965–1985 največ rodilo pri starosti 20–24 let.

V Sloveniji se rodi premalo otrok, da bi se prebivalstvo obnavljalo po enostavni poti. FOTO: Shutterstock

Matere 8.166 otrok (43,5 %), rojenih leta 2020, so bile poročene, matere 10.601 (56,5 %) otroka, rojenega v tem letu, pa neporočene. Povprečna starost poročenih mater (31,3 leta) je bila za 0,4 leta višja od povprečne starosti neporočenih mater (30,9 leta). Poročeni očetje so bili v povprečju stari 34,1 leta (2,8 leta starejši od poročene matere).



Med materami 13 % tujih državljank



Matere 2.462 otrok (13 %), rojenih leta 2020 v Sloveniji, so bile tuje državljanke. Med temi je bilo največ državljank Bosne in Hercegovine (44 %); sledile so državljanke Kosova (18 %); državljank držav članic EU je bilo 11 %. Tuje državljanke, ki so leta 2020 rodile v Sloveniji, so bile ob rojstvu otroka stare povprečno 29,4 leta ali za dve leti mlajše od državljank Slovenije, ki so rodile leta 2020.



Še nekaj zanimivosti o otrocih, rojenih leta 2020



Ime Luka je bilo tudi leta 2020, že 22. zaporedno leto, najpopularnejše med imeni novorojenih dečkov. Dobili so ga 303 dečki (3,1 %). Med dekliškimi imeni se je na prvo mesto uvrstilo ime Ema, ki je bilo prvo že v letih 2015 in 2018. Ime Ema je leta 2020 dobilo 240 deklic (2,6 %). Na lestvico desetug najpogostejših imen novorojenih se leta 2020 v primerjavi z letom prej niso več uvrstila imena Sara, Lara in Zoja ter Jaka in Žan, namesto teh pa so se na njej pojavila imena Sofija, Lana, Nika ter Liam in Lovro.

Leta 2020 se je rodilo 2.816 otrok manj kot leta 1991. Takrat se je na 1.000 prebivalcev rodilo 10,8 otroka, leta 2020 pa dva otroka na 1.000 prebivalcev manj. Povprečna starost mater ob rojstvu otroka se je od leta 1991 zvišala za 4,8 leta, ob rojstvu prvega otroka pa za 5,5 leta. Delež rojenih, katerih matere so bile ob njihovem rojstvu neporočene, se je od osamosvojitve Slovenije več kot podvojil.

Na dan se je povprečno rodilo 51 otrok (dva manj kot v letu prej). Na delovni dan, od ponedeljka do petka, se je rodilo povprečno 55 otrok na dan, na soboto povprečno 10 otrok manj (45), na nedeljo pa 38 otrok. Leto 2020 je bilo prestopno in 29. februarja se je rodilo 28 otrok. Od žensk, ki so v rodile leta 2020, jih je 47 % rodilo prvič.



Med umrlimi v letu 2020 je bilo 41 dojenčkov (24 fantkov in 17 deklic) ali 2,2 na 1.000 živorojenih. Stopnja umrljivosti dojenčkov se v Sloveniji znižuje. Za primerjavo: v letu 1991 na 1.000 je bila 8,2 živorojenih. FOTO: Shutterstock

Naravni prirast v letu 2020 najnižji po letu 1945



Naravni prirast je bil v Sloveniji vsako leto od leta 2017 dalje negativen, saj je vsako leto umrlo več prebivalcev, kot se jih je rodilo. Epidemija covida-19 v letu 2020 in visoka umrljivost predvsem v novembru in decembru sta negativni naravni prirast še povečali: ta je v letu 2020 znašal –5.249 prebivalcev oz. –2,5 na 1.000 prebivalcev. To je bila najnižja vrednost naravnega prirasta v Sloveniji po letu 1945. Leto 2020 je močno zaznamoval novi koronavirus (povzročitelj bolezni covid-19), saj je bilo zaradi njega število umrlih v tem letu precej višje kot v preteklih letih. Leta 2020 je namreč umrlo 19 % več prebivalcev kot povprečno v letih od 2015 do 2019. Umrli moški so bili stari povprečno 75,3 leta, umrle ženske 82,9 leta. Deček, rojen leta 2020 v Sloveniji, lahko pričakuje, da bo dočakal 77,81 leta, deklica, rojena v istem letu, pa 83,39 leta. Lani je umrlo 24.016 prebivalcev, 11.733 moških in 12.283 žensk. Osnovni kazalnik umrljivosti (število umrlih na 1.000 prebivalcev) je v letu 2020 dosegel najvišjo vrednost, odkar Surs spremlja statistiko umrlih (od 1954): 11,4 na 1.000 prebivalcev. Presežna umrljivost (tj. presežek števila umrlih v primerjavi s povprečnim številom oseb, umrlih v preteklih letih v istem obdobju) je leta 2020 v Sloveniji znašala 18,8 %. To pomeni, da je leta 2020 umrlo za 18,8 % ali 3.795 več prebivalcev kot povprečno v letih 2015–2019.

Graf umrljivosti v Sloveniji prikazuje vpliv epidemije covida-19 na prebivalstvo Slovenije. FOTO: SURS