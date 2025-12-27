Lani se je borila s kostnim rakom, letos bo novo leto dočakala na surfu

Če je bila med lanskimi prazniki v bolnišnici, pa letošnje preživlja v toplih krajih in na njej zelo ljubem surfu. 25-letna popotnica in grafična oblikovalka Klara Lotrič je z iskreno pripovedjo o boju s kostnim rakom v minulih mesecih mnoge ganila in navdihnila, bolezen pa naposled premagala. Letošnji božič in novo leto sta zato zanjo še toliko bolj posebna. Bolj kot razmišlja, kako hitro se življenje obrne, bolj ju ceni, pravi. Pred kratkim je spakirala kovčke in šla na Kanarske otoke, na Tenerife, od koder se nam je tudi oglasila. In končno lahko spet počne vse, o čemer je še nedolgo nazaj samo sanjala. Zato to ni le zgodba o težki bolezni, ampak tudi o upanju.

"Dobre novice! Mislim, da si po tako slabem letu zaslužim, da se vsaj malce lepše konča." Tako je 25-letnica s svojimi sledilci na TikToku delila načrte za silvestrovo.

Čeprav priznava, da ima nekoliko mešane občutke, ker je v teh dneh stran od družine in ostalih, ki so ji med boleznijo pomagali, se ji zdi odločitev za Tenerife vseeno prava. "Sem se hotela letos čez praznike in za zaključek leta vseeno mogoče malo bolj posvetiti sebi, pa res narediti nekaj zase," pravi. "In to, da sem zdaj tukaj, se mi zdi, da je bilo darilo sami sebi," dodaja.

Sicer pa je prav na Tenerifu lanskega januarja med deskanjem na vodi prvič začutila ostro bolečino v roki. Sprva napačni diagnozi je sledila operacija, po kateri so ji potrdili osteosarkom – kostnega raka. Zdravila se je od lanskega septembra do letošnjega maja. "Vmes je bila operacija, ko so mi iz roke odstranili kost in mi jo presadili iz noge," razlaga.

Na družbenih omrežjih je ves čas odkrito govorila o kemoterapijah, tudi o dvomih in strahovih. Dovolila si je biti optimistična in dovolila si je jokati, ob izgubi las je pokazala vse nove pričeske.

"Šele zdaj, ko gledam nazaj, vidim, da je blo še precej težje, kot sem mislila. Zdi se mi, da – ko si v tako težkem procesu – ne moreš niti sam sebi priznati, da je hudo. Težko sploh razumem, včasih se mi zdi, kot da to ne bi bila jaz. Kdo je bila ta oseba, ki je šla čez vse to? Pa kje sem imela moč?" opisuje občutke.