Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Lani se je borila s kostnim rakom, letos bo novo leto dočakala na surfu

Ljubljana / Santa Cruz de Tenerife, 27. 12. 2025 15.46 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Tjaša Dugulin
Klara Lotrič

Med lanskoletnimi prazniki se je borila s hudo boleznijo in se spraševala, kako dolgo še in ali bo sploh v redu, letos pa bo 25-letna Klara Lotrič novo leto dočakala na svojem najljubšem otoku in surfu. "Težko sploh razumem, včasih se mi zdi, kot da to ne bi bila jaz. Kdo je bila ta oseba, ki je šla čez vse to? Pa kje sem imela moč?" se sprašuje. Popotnica se nam je oglasila s Tenerifa in poudarila, da po bitki s kostnim rakom praznike še toliko bolj ceni.

Če je bila med lanskimi prazniki v bolnišnici, pa letošnje preživlja v toplih krajih in na njej zelo ljubem surfu. 25-letna popotnica in grafična oblikovalka Klara Lotrič je z iskreno pripovedjo o boju s kostnim rakom v minulih mesecih mnoge ganila in navdihnila, bolezen pa naposled premagala. Letošnji božič in novo leto sta zato zanjo še toliko bolj posebna. Bolj kot razmišlja, kako hitro se življenje obrne, bolj ju ceni, pravi. Pred kratkim je spakirala kovčke in šla na Kanarske otoke, na Tenerife, od koder se nam je tudi oglasila. In končno lahko spet počne vse, o čemer je še nedolgo nazaj samo sanjala. Zato to ni le zgodba o težki bolezni, ampak tudi o upanju.

"Dobre novice! Mislim, da si po tako slabem letu zaslužim, da se vsaj malce lepše konča." Tako je 25-letnica s svojimi sledilci na TikToku delila načrte za silvestrovo.

Čeprav priznava, da ima nekoliko mešane občutke, ker je v teh dneh stran od družine in ostalih, ki so ji med boleznijo pomagali, se ji zdi odločitev za Tenerife vseeno prava. "Sem se hotela letos čez praznike in za zaključek leta vseeno mogoče malo bolj posvetiti sebi, pa res narediti nekaj zase," pravi. "In to, da sem zdaj tukaj, se mi zdi, da je bilo darilo sami sebi," dodaja.

Sicer pa je prav na Tenerifu lanskega januarja med deskanjem na vodi prvič začutila ostro bolečino v roki. Sprva napačni diagnozi je sledila operacija, po kateri so ji potrdili osteosarkom – kostnega raka. Zdravila se je od lanskega septembra do letošnjega maja. "Vmes je bila operacija, ko so mi iz roke odstranili kost in mi jo presadili iz noge," razlaga.

Na družbenih omrežjih je ves čas odkrito govorila o kemoterapijah, tudi o dvomih in strahovih. Dovolila si je biti optimistična in dovolila si je jokati, ob izgubi las je pokazala vse nove pričeske.

"Šele zdaj, ko gledam nazaj, vidim, da je blo še precej težje, kot sem mislila. Zdi se mi, da – ko si v tako težkem procesu – ne moreš niti sam sebi priznati, da je hudo. Težko sploh razumem, včasih se mi zdi, kot da to ne bi bila jaz. Kdo je bila ta oseba, ki je šla čez vse to? Pa kje sem imela moč?" opisuje občutke.

Klara Lotrič
Klara Lotrič
FOTO: POP TV

In danes prav tako komaj verjame, kakšna sprememba – k sreči na bolje – se lahko zgodi v enem samem letu. Pravi, da se opomni kar na vsakih pet minut. "Lani sem ležala v postelji, za praznike sem se spraševala, koliko časa bo še trajalo, kdaj bom doma, bom sploh v redu? Letos pa sem imela možnost priti nazaj na ta otok, biti s prijatelji, lahko potujem, lahko delam čisto vse, kar sem hotela delati!" Deskala na vodi sicer še ni, je pa bila vseeno vesela, da je znova v morju.

Tistim, ki se trenutno borijo s podobno težko preizkušnjo, svetuje predvsem, naj se obdajo z ljudmi, ki so jim blizu: "Z nekom, ki ti da vsaj kanček veselja ali topline. Vem, da je čez praznike mogoče težko – ko vsi slavijo, gredo ven, se zabavajo ..."

In naj se med zdravljenjem pogovarjajo o tem, kako se počutijo. Tudi sama si je, priznava, želela, da bi ji nekdo rekel, da prihajajo boljši časi. "Mogoče ne bo ravno popolno, ali pa bo – preden bo bolje – trajalo zelo dolgo, ampak na neki točki bo bolje."

Klara ne skriva, da je ob pregledih še prisoten strah, da bi se rak ponovil, a verjame, da se bo s tem naučila živeti in bo sčasoma lažje. Posebnih načrtov za najdaljšo noč v letu zaenkrat še nima, a kot pravi, se na severu otoka zmeraj nekaj dogaja. "Mislim, da bom na koncu samo na glavnem trgu, kjer imajo tudi oder in bomo tam s prijatelji praznovali."

Jo pa že januarja čaka nova dogodivščina – začasno se namreč seli na Maldive. "Prijavila sem se za službo in se že zelo veselim. Se vidimo v raju," še sklene.

kostni rak bolezen Klara Lotrič Tenerife

Shod harmonikarjev v središču Ljubljane minil brez incidentov

SORODNI ČLANKI

16-letni Piki samozavest pomagala vrniti lasulja iz pravih las

Pri 42 letih zbolela za rakom: 'Dobesedno sem se borila za življenje'

Luka Štigl: Nisem želel, da me rak definira

Zgodba številka 11: 'Najtežje je bilo povedati domačim, sploh otrokom'

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
bibaleze
Portal
Gripa pri otroku: kako jo hitro prepoznati
Sestra čaka že 40 let: brat se ni nikoli vrnil
Sestra čaka že 40 let: brat se ni nikoli vrnil
Ko otrok ne more sedeti pri miru: kako prepoznati razliko med nemirom in težavami
Ko otrok ne more sedeti pri miru: kako prepoznati razliko med nemirom in težavami
Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
zadovoljna
Portal
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo zvesti sebi, ovni bodo iskreni
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo zvesti sebi, ovni bodo iskreni
Kapuco že vse življenje nosite narobe
Kapuco že vse življenje nosite narobe
Skrivna poroka lepe manekenke
Skrivna poroka lepe manekenke
vizita
Portal
Pogosta navada pri pošiljanju sporočil, ki lahko nakazuje psihopatske lastnosti?
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
Živila, ki dokazano pomagajo umiriti telo in znižajo kortizol
Živila, ki dokazano pomagajo umiriti telo in znižajo kortizol
Podprite svoja jetra z naravno hrano
Podprite svoja jetra z naravno hrano
cekin
Portal
Kdo bo v letu 2026 zamenjal službo?
Izpoved delavke, ki je pretresla regijo
Izpoved delavke, ki je pretresla regijo
Validirajte se ob vstopu na brezplačen avtobus za ogled lučk v Ljubljani
Validirajte se ob vstopu na brezplačen avtobus za ogled lučk v Ljubljani
Tega na razgovoru nikar ne povejte
Tega na razgovoru nikar ne povejte
moskisvet
Portal
Veste, kdo je to?
Stres pri moških: Tihi ubijalec, ki ga morate prepoznati!
Stres pri moških: Tihi ubijalec, ki ga morate prepoznati!
Skrivnost slike za 278 milijonov evrov
Skrivnost slike za 278 milijonov evrov
Smučanje v Bosni: Kam lahko greste in kakšne so cene?
Smučanje v Bosni: Kam lahko greste in kakšne so cene?
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
To je najboljša rešitev za čiščenje prahu, las in dlak
To je najboljša rešitev za čiščenje prahu, las in dlak
To so možnosti za kopalnico brez ploščic
To so možnosti za kopalnico brez ploščic
Ste vedeli, da je peteršilj lahko zelo strupen?
Ste vedeli, da je peteršilj lahko zelo strupen?
okusno
Portal
Pozabite kuhano vino, zima je čas za bombardino
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
Piškoti presenečenja, ki očarajo že ob prvem ugrizu
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
voyo
Portal
Top Gun: Maverick
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425