Lani se je po več kot petih desetletjih zakona razvezalo 12 parov

Največ parov se poroči na soboto, poročajo pa se tudi na vse druge dneve v tednu. Lani se je na soboto poročilo 66,8 odstotka parov, na sredo 16,8 odstotka in 16,4 odstotka parov na preostale dneve v tednu. Največ porok, kar 276, je bilo lani 18. avgusta. Mesec z največ porokami je bil junij, ko je zakonsko zvezo sklenilo več kot 1100 parov. Več kot tisoč parov se je poročilo še v maju, avgustu in septembru.

Ženini so bili ob sklenitvi zakonske zveze stari povprečno 36,6 leta in povprečno skoraj tri leta starejši od nevest. Te so bile stare povprečno 33,9 leta.

Za 88,1 odstotka oziroma 6394 ženinov in 88,7 odstotka oziroma 6439 nevest je bila to prva zakonska zveza. Pri 5963 parih oziroma 82,2 odstotkih je bila to za oba novoporočenca prva zakonska zveza. Ženini, ki so se poročali prvič, so bili stari povprečno 32,6 leta, neveste pa so bile povprečno dve leti mlajše.