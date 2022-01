Lani zabeležili skoraj 22 odstotkov več turističnih nočitev kot leto prej

Če je bila epidemija koronavirusa leta 2020 šok, ki je marsikoga prestrašil, smo lani nekako z virusom že živeli in tudi potovali. V letu 2021 smo zabeležili štiri milijone prihodov in 11 milijonov prenočitev. Porast z letom 2020 je bil znaten 31 odstotkov na prihodih in 22 odstotkov. Več je bilo tudi tujih gostov, a še vedno bistveno manj kot pred epidemijo. "Še vedno vsekakor pogrešamo tuje goste, za katere upamo, da se bodo čimprej vrnili k nam," razlaga Dagmar Pečovnik iz hotelov Eurotas.

"Tuji gostje so pred pandemijo predstavljali več kot 70 odstotkov tako pri prihodih kot pri prenočitvah, lani pa ta delež še vedno znaša manj kot 50 odstotkov," pa pojasnjuje Livija Kovač Kostantinovič iz Slovenske turistične organizacije. Številke, ki so sicer še vedno daleč od rekordov leta 2019, bi lahko bile še slabše. V veliki meri gre zahvala domačim gostom, ki so reševali turizem, tudi s pomočjo bonov. "Kar se nas tiče, lahko rečemo, da smo s tem nadomestili izpad mednarodnih gostov," doda Pečovnikova.