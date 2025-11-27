Slovenija
Lani so podarili stanovanji, letos dobitkov še ne razkrivajo
PREDVEDEN ČAS BRANJA: 1 min
V ponedeljek bodo znova na vrsto prišli ljubitelji iger na srečo. Po lanskem navdušenju se letos zopet vrača novoletni loto. 350.000 srečk je lani v dobrih 20 dneh šlo za med, med 10.515 dobitki pa sta bila gotovo najbolj vesela nova lastnika stanovanj v Ljubljani in Kopru. Letos na Loteriji Slovenije obljubljajo, da so dobitke izboljšali in nadgradili.
