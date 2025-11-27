Svetli način
Slovenija

Lani so podarili stanovanji, letos dobitkov še ne razkrivajo

, 27. 11. 2025 18.36 | Posodobljeno pred 1 uro

Lara Miklavčič
V ponedeljek bodo znova na vrsto prišli ljubitelji iger na srečo. Po lanskem navdušenju se letos zopet vrača novoletni loto. 350.000 srečk je lani v dobrih 20 dneh šlo za med, med 10.515 dobitki pa sta bila gotovo najbolj vesela nova lastnika stanovanj v Ljubljani in Kopru. Letos na Loteriji Slovenije obljubljajo, da so dobitke izboljšali in nadgradili.

Dethroned
27. 11. 2025 19.50
glavni dobitek stanovanje v ljubljani in 95000€
ODGOVORI
0 0
Tomaž Hacin
27. 11. 2025 19.44
450000 srečk, skoraj vsaka je prazna,le malo je polnih. 3x stanovanje, bolj garsonera kot stanovanje za 75.000€,vemo kaj je to, 15.000 x po 50€,renta za 10 let po 1500€,in 250 x po 500€,to so dobitki za letos.
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
27. 11. 2025 19.50
Kakorkoli ljudje kupujejo. Jaz sem prenehal kupovat srecke ze pred 25 leti no enkrat v 25 letih se je zgodilo, da sem razkiral 100 eur na srecke in res so bile skoraj vse prazne.
ODGOVORI
0 0
Pompozni
27. 11. 2025 19.39
+1
Jaz enega poznam.
ODGOVORI
1 0
Pompozni
27. 11. 2025 19.39
Sveti Nikoli.
ODGOVORI
0 0
proofreader
27. 11. 2025 19.18
+1
Ali kdo pozna koga, ki je kaj dobil?
ODGOVORI
1 0
Reality check
27. 11. 2025 19.50
jaz sem dobil 1.2€
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
27. 11. 2025 19.16
Jaz ce bom kdaj kaj omembe vrednega zadel vam javim da se bo vedelo kako je igra postena. Zalostno da nikoli noben nic ne napise da je zadel velik dobitek.
ODGOVORI
0 0
Žiga Habjan 1
27. 11. 2025 19.06
+1
"V ponedeljek bodo znova na vrsto prišli odvisniki od iger na srečo"*
ODGOVORI
1 0
enajstdvanajst1
27. 11. 2025 19.00
+3
Prve nagrade so ze razdeljene, samo narod še to neve....
ODGOVORI
3 0
