Lani v nekaterih portoroških hotelih 30, letos pa 80 odstotkov domačih gostov

Od četrtka so vsi hoteli Save Turizma na Obali odprti. V teh dneh so tako odprli tudi svoj največji obalni hotel, popolnoma prenovljen hotel Histrion. Sredi julija bodo odprli še pripadajoči bazenski kompleks.

V času podaljšanega prazničnega konca tedna so Savini hoteli na obalnih destinacijah – v Bernardinu, San Simonu (Izola) in Salineri (Strunjan) – skoraj popolnoma zasedeni, kakšna soba je še na voljo v Grand Hotelu Bernardin.

Podobno sta tudi za naslednji konec tedna destinaciji San Simon in Salinera skoraj popolnoma zasedeni, v Grand Hotelu Bernardin in hotelu Histrion pa zaenkrat beležijo od 65- do 70-odstotno zasedenost. V tem času imajo največ gostov z domačega trga, sledijo pa gostje iz Avstrije in Nemčije.

Kako zelo so razmere zaradi novega koronavirusa vplivale na razmerja med domačimi in tujimi gosti, priča tudi podatek Save Turizma, da domači gostje tradicionalno predstavljajo okoli 30 odstotkov vseh gostov, letos pa je ta odstotek bistveno višji, saj je slovenskih gostov skoraj 80 odstotkov.