Lani v Sloveniji skoraj 16 odstotkov več brezposelnih

Na novo se je decembra lani pri zavodu prijavilo 7735 brezposelnih, zaposlilo pa se jih je 2913. Skupaj se je iz evidence brezposelnih odjavilo 4591 oseb, so sporočili iz Zavoda RS za zaposlovanje. Med tistimi, ki so se decembra zaposlili, je bilo največ tajnikov, delavcev za preprosta dela, prodajalcev, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, natakarjev, komercialistov, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov v uradih, hotelih in drugih ustanovah, voznikov ter ekonomistov.

Število na novo prijavljenih iskalcev zaposlitve je bilo decembra za 5,2 odstotka višje kot novembra, medtem ko si je zaposlitev v zadnjem lanskem mesecu našlo kar 36,5 odstotka manj brezposelnih kot mesec dni prej. Število prijavljenih na zavodu je bilo tako konec decembra za 3,7 odstotka višje kot konec novembra.

Brezposelnost se je decembra povečala zaradi upada zaposlovanja in večjega števila prijav brezposelnih, ki jim je ob koncu leta prenehala zaposlitev za določen čas, so pojasnili na zavodu. Slednjih je bilo med 7735 novoprijavljenimi kar 4237, poleg teh pa še 518 iskalcev prve zaposlitve, 71 brezposelnih zaradi stečajev in 1985 presežnih delavcev.

V letu 2020 so bile na zavodu v povprečju prijavljene 85.003 brezposelne osebe. To je 14,6 odstotka več kot v letu 2019.