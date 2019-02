V Sloveniji živi nekaj več kot dva milijona ljudi, ki mora upoštevati pravila igre, zapisana v 30.635 zakonih in podzakonskih aktih. Število zakonov iz leta v leto narašča, ti pa so vse slabše napisani in težko izvedljivi v praksi. Zakoni sivih las tako ne povzročajo le državljanom, ampak tudi stroki, ki se z njimi srečuje vsak dan.

Slovenija je ena izmed bolj reguliranih držav v Evropski Uniji. Samo lani smo namreč sprejeli 1.356 novih zakonov in podzakonskih predpisov, od tega 23 osnovnih zakonov, 44 zakonskih novel, 11 zakonov o ratifikaciji ter 1.278 podzakonskih predpisov in drugih objavljenih podzakonskih aktov, so sporočili iz Službe vlade RS za zakonodajo. Če malo preračunamo, lahko rečemo, da so bili lani tako vsak dan napisani oziroma sprejeti skoraj štirje zakoni.

V Sloveniji velja 3.668 zakonov in 26.967 podzakonskih aktov. FOTO: Thinkstock

A nismo bili samo lani tako plodni. Od leta 1991 v Sloveniji namreč vsako leto v povprečju sprejmemo ali napišemo okoli 1.068 zakonov ali podzakonskih aktov. Od osamosvojitve smo tako sprejeli 3.353 zakonov in 25.487 podzakonskih predpisov, kar je skoraj tri na dan. Ob osamosvojitvi smo imeli v Sloveniji namreč 'zgolj' 315 zakonov in 1.480 podzakonskih aktov na državni ravni. Danes pa imamo veljavnih 745 osnovnih zakonov, medtem ko je vseh zakonov, tudi o ratifikaciji, ustavnih in zakonskih novel, kar 3.668.

Konec leta 2018 je bilo v državni upravi zaposlenih 14.411 javnih uslužbencev, kar pomeni, da je lani vsak državni uradnik napisal vsaj dva zakona ali podzakonska akta.

A to še zdaleč ni vse, saj se v Sloveniji poleg zakonov uporablja še 26.967 podzakonskih predpisov in drugih objavljenih aktov. V to številko pa niso zajeti predpisi in drugi podzakonski akti samoupravnih lokalnih skupnosti, torej je število podzakonskih predpisov, ki se uporabljajo, še višje. Če le-teh ne upoštevamo, lahko rečemo, da na vsakega 68. prebivalca Slovenije velja z zakonom veljavni predpis, če pa bi upoštevali tudi predpise samoupravnih lokalnih skupnosti, pa bi skoraj vsak prebivalec imel svoj lasten zakon ali predpis. Pri sprejetju zakonov je bila sicer daleč najbolj plodna Janševa vlada (2004-2008), saj so takrat sprejeli kar 320 novih zakonskih novel. Največ novih osnovnih zakonov pa je bilo sprejetih v času Drnovškove vlade (1993-1997), in sicer 234.

Zakonov je preveč in prehitro napisanih Na račun preveč zakonov je slišati številne kritike, češ, da se zakoni prehitro sprejemajo, zaradi česar naj bi bili tudi slabše napisani, neusklajeni, nejasni in težko izvedljivi v praksi. Navadni ljudje težko razumejo vse sprejete zakone, še težje pa jih upoštevajo. S tem se strinjajo tudi strokovnjaki oziroma stroka, ki zakone uporablja pri vsakdanjem delu.

Največ novih zakonskih novel je sprejela Janševa vlada. FOTO: Thinkstock