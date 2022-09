Lani vsak Slovenec zavrgel več kot 250 obrokov ali 68 kilogramov hrane

Lansko leto smo odvrgli manj hrane kot leto prej. Delež užitnega dela v odpadni hrani se je po oceni statističnega urada znižal za dve odstotni točki, in sicer s 40 na 38 odstotkov.

Tako kot v prejšnjih letih je tudi lani več kot polovica odpadne hrane nastala v gospodinjstvih, in sicer 53 odstotkov ali dobrih 75.300 ton. Skoraj 40.000 ton oziroma 28 odstotkov odpadne hrane je nastalo v gostinstvu in drugih dejavnostih, v katerih se streže hrana, denimo v šolah, vrtcih, bolnišnicah, domovih za ostarele. Desetina odpadne hrane (okoli 14.400 ton) je nastala v distribuciji in trgovinah z živili zaradi poškodb pri transportu, nepravilnega skladiščenja, pretečenega roka uporabe.

Malo manj kot desetina (okoli 13.500 ton) odpadne hrane je nastala pri proizvodnji hrane.

Pri tem je bilo lani v trgovini z živili pet odstotkov manj odpadne hrane kot leto prej, v gostinstvu in strežbi hrane pa šest odstotkov manj. Po drugi strani je bilo več odpadne hrane ustvarjene v proizvodnji hrane (24 odstotkov) ter v gospodinjstvih (en odstotek).