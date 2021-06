Lani zaradi ugrizov strupenih kač zdravili 13 oseb

Toplejši dnevi na dan privabilo številne živali, med njimi tudi kače. Opazimo jih lahko na vrtu in v vinogradih, pa tudi na gorskih in gozdnih poteh ter ob ribnikih in jezerih. Kače se ljudi bojijo, a če se bojijo ali počutijo ogrožene, napadejo. V ljubljanskem UKC so samo v zadnjih petih letih zaradi ugriza strupene kače zdravili več kot 50 oseb.

V Sloveniji imamo enajst različnih vrst kač, in sicer belica, črnica, navadni gož, mačjeoka kača, progasti gož, smokulja, belouška, kobranka, laški gad, modras in navadni gad, strupene pa so samo zadnje tri.

Ugriz modrasa FOTO: Marijan Močivnik

Slovenske strupene kače lahko prepoznamo po cikcakastem vzorcu na hrbtu, kratkem repu in ozki zenici, a se navadno zaplete prav pri vzorcu, saj ga nekateri gadi nimajo ali pa imajo samo prečne proge. Znani so tudi popolnoma črni primerki. Kljub temu, da torej lahko v Sloveniji najdemo tudi strupene kače, velja opozorilo, da so kače zaščitene, njihovo ubijanje pa je krivolov. Kače se namreč nas bolj bojijo kot mi njih, napadejo pa samo, če se počutijo ogrožene ali če jih je strah. Dolžina zob strupnikov pri kačah, ki živijo pri nas, je 2 do 4,5 mm, torej že vsaka obutev in obleka ščiti pred ugrizom. Če vas kača vseeno ugrizne, pa dr. Miran Brvar, vodja Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana (CKTF) svetuje, da najprej poskrbimo za svojo varnost in odženemo kačo, nato pa za pomoč pokličemo klicno številko 112. Pomembno je, da zastrupljenec miruje, odstraniti pa mora tudi uro, zapestnice, prstane in drug nakit. Nato rano očistimo, sterilno obvežemo in hladimo z obkladki, ud pa imobiliziramo, lahko z vejo ali pohodno palico. Prizadeti ud naj leži nižje od srca, zastrupljenec pa ne sme piti alkohola. "Preveze uda nad ugrizom, križnega reza, izsesavanja strupa in izžiganja rane ne smemo delati," dodaja. V CKTF UKC LJ so v zadnjih petih letih tako zaradi ugriza strupene kače zdravili 57 oseb, od tega samo lani 13.

Na vrtu ali v vinogradu se v večini pojavljajo nestrupene kače, ki so ne le nenevarne, pač pa tudi koristne, saj ubijajo male glodavce in poskrbijo, da ne naredijo preveč škode. Če bo kač zmanjkalo, se bodo glodavci preveč razmnožili in spet bomo v težavah.

Oseba, ki jo kača ugrizne, mora ostati mirna, najbolje pa je, da se namesti v polsedeč položaj. Rano je dobro pokriti s sterilno gazo in ud mobilizirati. Nekdo naj pokliče 112, kjer vam bodo dali nadaljnja navodila in aktivirali ustrezno reševalno službo. Če je mogoče in varno, kačo fotografirajte, saj bo to v primeru zapletov zdravnikom v pomoč. Nato počakajte na pomoč ali obiščite zdravnika. Zdravnik bo rano nato pregledal in ustrezno ukrepal. Na UKC Ljubljana pravijo, da ugrizov strupenih kač ne zdravijo izključno s protistrupom. Zanj se odločijo glede na klinične znake, v približno polovici primerov pa protistrupa ne uporabijo. Protistrupi so namreč močni in obstaja tudi možnost alergijskih reakcij nanje, zato vsako osebo, ki ji dajo protistrup, vsaj nekaj ur opazujejo, nekatere hujše primere pa opazujejo tudi več kot 24 ur. V ljubljanskem UKC sicer pravijo, da so protistrup zadnjič potrebovali 8. maja. Protistrupa imajo dovolj, hranijo pa ga tako v CKTF v Ljubljani kot tudi v UKC Maribor.