Lani zavarovalnica zdravnikom poslala 275 dopisov, kaznovala ni nikogar

Opozorila in ogorčenja pediatra in družinskega zdravnika Dušana Barage niso ne prva in verjetno ne zadnja. Baraga, ki dela v ZD Cerknica, in sicer je eden od dveh zdravnikov v enoti Stari trg pri Ložu, je opozoril, da vedno več časa namenja birokraciji in vedno manj svojim pacientom. Sodu je zbil dno dopis, ki ga je dobil od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), v katerem od njega zahtevajo, da pojasni, zakaj je dal materi pacienta bolniško za osem ur, če pa njen partner dela zgolj štiri ure in bi načeloma lahko on prevzel del nege za otroka. "Zadeve so postale nore in bizarne in za bruhat,"opozarja Baraga, ki je zgrožen nad sistemom, ki od njega zahteva vedno več birokracije. Sprašuje se, ali naj sedaj tistih nekaj minut, ki jih ima na voljo za posameznega pacienta, nameni za detektivsko delo in naj starše zaslišuje o tem, kje, kaj in koliko delajo njihovi partnerji, so morda na dopustu, bolniški. "Če bo šlo tako naprej, lahko pustim to službo in postanem detektiv ZZZS, ki bo preverjal bolniške. Ne vem pa, kdo bo pacientom pisal bolniške," se sprašuje Baraga.

Na Zdravniški zbornici Slovenije, ki smo jo prosili za komentar, so pojasnili, da je ta problematika precej aktualna in da so s podobnimi primeri že seznanjeni. Zato si prizadevajo, da bi zdravstvena blagajna racionalizirala pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja in neživljenjska pravila, ki zdravnikom zgolj jemljejo dragoceni čas, ki bi moral biti namenjen pacientom.

Kot pravijo, so na nevzdržno preobremenjevanje zdravnikov zelo jasno tudi javno opozorili. Pediatrinja Katja Dejak Gornik, ki je članica Zdravniške zbornice Slovenije in članica Stalne strokovne skupine za pediatrijo pri Združenju za pediatrijo SZD, je decembra lani opisala enak primer. Tudi ona je opozorila, da gre za nepotrebno obremenjevanje zdravnikov in da je takšno poizvedovanje nesmiselno in zelo neprijetno. Generalni sekretar Zdravniške zbornice Slovenije Iztok Kos je decembra opozoril, da zdravstvo ni več odnos pacient - zdravnik. "Kdor trdi drugače, dela naministrstvu za zdravje ali na ZZZS. Zdravstvo je postalo preplet navodil, okrožnic, racionalizacij, varčevanj, pregledov nadzornikov in inšpektorjev ter kazni, ki jih izrekajo na podlagi prej naštetih nerazumnih, stalno spreminjajočih se navodil in okrožnic. Kdaj bo teh nesmislov s strani regulatorjev konec?" se sprašuje Kos in dodaja, da se zdravnik lahko ob tem samo še sesuje. "In če se sesuje zdravnik, se sesuje sistem. In potem, gorje nam. Pravzaprav je sistem že na pol sesut, samo priznati si je to treba."

Pravila eno, praksa drugo

Za podrobna pojasnila smo prosili tudi ZZZS, kjer pa so v svojem odgovoru ostali zgolj v okviru zakonskih določil. "Skladno z zakonom je za ugotavljanje upravičenosti donege pristojen osebni zdravnik, in sicer za prvih 7 oziroma15 delovnih dni,pri čemer mora osebni zdravnik (pediater) ugotoviti pri otroku takozdravstveno stanje, ki narekuje potrebo po negi, pa tudi druge okoliščine,ki so pomembne za priznanje nege, to jezlasti ali lahko nego zagotovi drugistarš brezzadržanostiod dela. Upoštevati je namreč treba, da zizstavitvijopotrdila o upravičeni zadržanosti od dela zavarovancu podelipravico do nadomestila plače," navajajo vsebino pravilnika na ZZZS.

Zavarovanec jamči za partnerja