DUJPP obljublja, da se lanski avtobusni kaos ne bo ponovil

Kot je v izjavi za medije v Ljubljani povedal direktor Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP) Miran Sečki, gredo v šolsko leto 2025/2026 veliko bolje pripravljeni kot pred letom dni, ko so se zaradi sprememb sistema voznih redov šolarji in dijaki soočali s težavami glede avtobusnih prevozov.
V izogib ponovitvi lanskega scenarija so v sodelovanju z dijaki, študenti, lokalnimi skupnostmi, pristojnimi ministrstvi in koncesionarji v zadnjih mesecih izvedli številne aktivnosti na področju usklajenosti voznih redov s šolskimi urniki. "Menimo, da ne bi smelo biti večjih težav, pripravljeni smo zelo dobro," je zagotovil Sečki.
K temu bo po njegovem mnenju kot ključno dejstvo pripomoglo tudi to, da bodo vozni redi avtobusov 1. septembra ostali enaki, kot so bili ob koncu lanskega šolskega leta oziroma junija. S tem bodo potnikom zagotovili stabilnost in predvidljivost pri urah odhodov in prihodov ter zmogljivosti vozil.
V prihodnjih tednih in mesecih pa Sečki ne izključuje možnosti sprememb voznih redov oziroma njihovih popravkov. Da bi bilo takšnih primerov čim manj, so poskušali od šol in ravnateljev dobiti potrebne informacije že vnaprej. "Že sedaj smo dobili vse informacije, obiskovali tudi ravnatelje, tako da ne bi smelo biti večjih sprememb. Bodo pa potem kakšne korekcije oziroma optimizacije skozi leto," je pojasnil Sečki.
Med večjimi pozitivno razrešenimi pobudami lokalnih skupnosti na DUJPP izpostavljajo 13 novih integracij šolskih linij v javni potniški promet in 13 pogodb o sofinanciranju nakupa subvencioniranih vozovnic. Na podlagi pobud srednjih šol so prav tako uvedli več deset izboljšav, posebno pozornost pa so namenili Savinjski regiji, kjer so zaradi obnovitvenih del na štajerski avtocesti aprila uvedli spremembe pri voznih redih.
Na prvi šolski dan pa bodo po njegovih besedah na nekaterih linijah na območjih Novega mesta, Celja in Mengša v pripravljenosti tudi dodatni avtobusi, ki jih bodo, če se bo za to izkazala potreba, tudi uporabili. "Mislim, da se lanski scenarij nikakor ne bo ponovil, to si upam povedati na glas. Mogoče bo pa kakšen posamezni primer," je prepričan Sečki.
Na prvi šolski dan bo sicer vozilo 1100 avtobusov in 120 vlakov, javni potniški promet pa bo uporabljalo približno 46.000 dijakov.
