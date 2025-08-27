DUJPP obljublja, da se lanski avtobusni kaos ne bo ponovil

Kot je v izjavi za medije v Ljubljani povedal direktor Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP) Miran Sečki, gredo v šolsko leto 2025/2026 veliko bolje pripravljeni kot pred letom dni, ko so se zaradi sprememb sistema voznih redov šolarji in dijaki soočali s težavami glede avtobusnih prevozov.

V izogib ponovitvi lanskega scenarija so v sodelovanju z dijaki, študenti, lokalnimi skupnostmi, pristojnimi ministrstvi in koncesionarji v zadnjih mesecih izvedli številne aktivnosti na področju usklajenosti voznih redov s šolskimi urniki. "Menimo, da ne bi smelo biti večjih težav, pripravljeni smo zelo dobro," je zagotovil Sečki.

K temu bo po njegovem mnenju kot ključno dejstvo pripomoglo tudi to, da bodo vozni redi avtobusov 1. septembra ostali enaki, kot so bili ob koncu lanskega šolskega leta oziroma junija. S tem bodo potnikom zagotovili stabilnost in predvidljivost pri urah odhodov in prihodov ter zmogljivosti vozil.