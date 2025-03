Sava rekordno, Triglav z osemkratnikom, Telekom dva odstotka več

Zavarovalni rezultat je lani znašal 108,6 milijona evrov in se je povečal za 25,1 milijona evrov zaradi rasti prihodkov in relativno ugodnejšega škodnega dogajanja. Čeprav je bil vpliv naravnih nesreč lani v absolutnih zneskih na podobni ravni kot predlani, je bilo v drugih segmentih škod dogajanje ugodnejše. Posledično je bil tudi škodni količnik skupine za 1,4 odstotne točke ugodnejši.

Kot so še navedli, je rast obsega poslovanja presegla načrt za 11,9 odstotka. Premoženjska zavarovanja so na domačem trgu dosegla 16,9-odstotno rast, na tujih trgih pa 17,6-odstotno. Na področju življenjskih zavarovanj se je obseg poslovanja na domačem trgu povečal za 8,9 odstotka, na tujih trgih pa za 16,3 odstotka.

"K rasti obsega poslovanja je največ prispevala rast kosmatih premij pri premoženjskih in življenjskih zavarovanjih. Pri prvih se je to zgodilo zaradi višjih cen in organske rasti poslovanja, pri drugih pa zaradi uspešne prodaje novih polic in dodatnih vplačil na obstoječe police. Obseg poslovanja se je povečal pri vseh odsekih," pojasnjujejo v Savi.

Čisti dobiček se je lani v medletni primerjavi povečal za 35,9 odstotka in načrtovanega presegel za več kot petino. Na to je vplivalo izboljšanje zavarovalnega in finančnega rezultata, je objavila obvladujoča družba skupine Sava Re, ki bo rezultate in načrte podrobneje predstavila na današnji novinarski konferenci.

"Ob dobrih rezultatih tako v zavarovalni dejavnosti kot pri upravljanju premoženja so na poslovanje dodatno pozitivno vplivale ugodne razmere na finančnih trgih, razmeroma ugodno škodno dogajanje in enkratni dogodki," so dejali pri Triglavu.

Med enkratnimi dogodki so izpostavili predvsem učinke v segmentu Zdravje, ki so povezani z ukinitvijo prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Do leta 2030 načrtujejo podvojitev celotnega obsega poslovanja, dobička pred obdavčitvijo in obsega sredstev v upravljanju.

Telekom lani s 720 milijonov evrov poslovnih prihodkov

Pri Telekomu Slovenije so tako lani ustvarili dva odstotka poslovnih prihodkov več kot lani. "Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo se je okrepil za pet odstotkov na 240,3 milijona evrov in je bil nad načrti, čisti dobiček pa je bil višji za 17 odstotkov in je znašal 55,2 milijona evrov," so sporočili danes.

Prihodki od prodaje skupine so se v 2024 povečali za tri odstotke na 712,4 milijona evrov. Rast v Telekomu pripisujejo večjemu številu uporabnikov in večji prodaji IT-blaga ter storitev, povečali so se tudi prihodki od finančnih storitev, portala eZdravje in zavarovanj.

Čisti dobiček Telekoma je bil za 28 odstotkov nad načrtovanim. Gre za najvišji dobiček po letu 2015, potem ko je Telekom ta rekord podrl že v letu 2023, ko je na ravni skupine ustvaril 47,1 milijona evrov čistega dobička. Dobiček iz poslovanja se je lani okrepil za 14 odstotkov na 72,8 milijona evrov.