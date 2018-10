Laserska pinceta tudi pri nas

Laserska pinceta. Naprava, vredna Nobelove nagrade, s katero lahko manipuliramo z atomi, virusi, bakterijami ali celicami, je doma tudi v Sloveniji. Fizika Igor Poberaj in Dušan Babič sta jo zmanjšala in poenostavila do te mere, da jo lahko uporabljajo tudi raziskovalci, ki se na laserje ne spoznajo.