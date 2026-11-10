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Lasersko odstranjevanje dlačic: 7 vprašanj, preden izberete izvajalca

Ljubljana, 10. 11. 2026 08.46 pred 8 urami 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
Izbiro laserja in njegove nastavitve prilagodijo posameznikovi polti, značilnostim dlačic in obravnavanemu predelu.

Pred odločitvijo o laserskem odstranjevanju dlačic preverite, kdo bo skrbel za vašo kožo, kako bo izbral terapijo in kaj lahko pričakujete.

Naslednjih sedem vprašanj vam pomaga razumeti, zakaj so pri izbiri pomembni oprema, strokovno znanje in skrb za kožo.

Izbiro laserja in njegove nastavitve prilagodijo posameznikovi polti, značilnostim dlačic in obravnavanemu predelu.
Izbiro laserja in njegove nastavitve prilagodijo posameznikovi polti, značilnostim dlačic in obravnavanemu predelu.
FOTO: Arhiv ponudnika

1. Ali je lasersko odstranjevanje primerno za mojo kožo in dlačice?

Na rezultat vplivajo barva in debelina dlačic, polt ter predel telesa. Laser cilja pigment v dlačici, vendar je pigment prisoten tudi v koži. Pri temnejši polti je zato še posebej pomembna izbira tehnologije in nastavitev, ki omogočajo učinkovito obravnavo dlačic ob zaščiti površine kože. Izkušnja prijateljice tako še ne pove, kakšen bo vaš rezultat.

"Pred začetkom pregledamo kožo in pripravimo individualen načrt. Pozorni smo tudi na znamenja na predelu, ki ga bomo obravnavali. Če poraščenost vzbuja sum na hormonske težave, svetujemo dodatne preiskave," pojasnjuje Katja Gorenšek Ul, dr. med., specialistka dermatologije iz dermatološke klinike SKIN.

2. S katerim laserjem boste izvajali terapijo in zakaj?

Ob naročanju vprašajte, ali izvajalec uporablja laser ali napravo IPL. Če uporablja laser, vprašajte, za kateri laser gre. IPL uporablja intenzivno pulzno svetlobo in ni laser.

"V dermatološki kliniki SKIN imamo tri laserje: aleksandritni, diodni in Nd:YAG laser. Ne uporabljamo naprav IPL. Za vsakega posameznika izberemo laser in nastavitve glede na njegovo polt in dlačice. Izbira pri nas zato ni omejena na en tip laserja," poudarja dermatologinja. Vsaka tehnologija ima svoje značilnosti. Za svetlo kožo in temne dlačice je pogosto primerna izbira aleksandritni laser, pri temnejših fototipih kože pa dolgopulzni laser Nd:YAG. Naprave v SKIN so certificirane, redno servisirane in opremljene s hlajenjem.

3. Zakaj moramo biti previdni pri izbiri izvajalca?

Ker gre za odstranjevanje dlačic, lahko laser hitro uvrstimo ob bok britju ali voskanju. Pri laserskem odstranjevanju z energijo delujemo na dlačni mešiček, nepravilna uporaba pa lahko poškoduje kožo in pusti na njej tudi dolgotrajne posledice, kot so brazgotine ali motnje pigmentacije.

"V naši dermatološki kliniki SKIN lasersko odstranjevanje dlačic načrtujemo enako strokovno kot druge laserske ali estetske posege. Dermatološka obravnava namreč povezuje poznavanje kože, presojo primernosti za poseg in strokovno vodenje terapije. Pri nas se pred začetkom terapij pogovorite z dermatologom, ki oceni primernost terapije za vas in vam pojasni, kakšne rezultate lahko pričakujete. V naši ambulanti terapije izvaja usposobljeno osebje. Ob težavah med terapijami ali po njih je na voljo pregled pri dermatologu in po potrebi zdravljenje. Za stranko to pomeni jasno pot do strokovne pomoči," pove dermatologinja.

4. Kakšen rezultat lahko pričakujem po paketu terapij?

Smiseln cilj je dolgotrajno zmanjšanje poraščenosti. Rezultati se med posamezniki razlikujejo, sčasoma pa so lahko potrebne vzdrževalne terapije. Obljuba, da bo določeno število obiskov pri vsakomur odpravilo vse dlačice za vedno, zato ni dobra osnova za odločitev.

Pomembno je, da pred dokončno odločitvijo opravite posvet s specialistom dermatologom. Pojasnil vam bo, ali ste primeren kandidat za terapijo, kakšne rezultate lahko pričakujete glede na vaš tip dlačic in kože ter kateri laser je za vas najprimernejši.

5. Koliko obiskov potrebujem in kako boste spremljali napredek?

Lasersko odstranjevanje praviloma zahteva več obiskov, pogosto približno šest, lahko pa tudi več. Število obiskov in razmaki med njimi so odvisni od posameznika in obravnavanega predela. Razmik med terapijami je običajno od štirih do osmih tednov, zato je koristno vnaprej vedeti, kako bodo terapije časovno razporejene. Vprašajte tudi, kaj storiti ob daljši prekinitvi.

"Individualen pristop se ne konča pri prvem posvetu. Ob vsaki ponovitvi ocenimo odziv kože in napredek ter temu prilagodimo parametre terapije," pojasnjuje Katja Gorenšek Ul.

6. Kaj moram povedati zdravniku in kako poskrbite za varnost?

Na posvetu povejte, katera zdravila prejemate in katere izdelke za kožo uporabljate, zlasti če jemljete antibiotike, zdravila za akne ali pripravke, ki lahko povečajo občutljivost za svetlobo. Zdravnika obvestite o morebitni nosečnosti ali dojenju. Omenite nedavno sončenje, nagnjenost k brazgotinjenju in ponavljajoči se herpes. Ti podatki pomagajo zdravniku presoditi, ali je terapija za vas primerna, ali jo je treba prilagoditi oziroma odložiti in ali so potrebni dodatni zaščitni ukrepi. Zdravnik mora te dejavnike oceniti pred začetkom terapij, da zmanjša tveganje za neželene učinke in zaplete. Zdravil ne opuščajte sami. Upoštevajte navodila za pripravo, zaščito pred soncem in nego po posegu.

V SKIN vas sprejmejo v urejeni dermatološki kliniki. "Tudi pri laserskem odstranjevanju dlačic upoštevamo medicinske standarde čistoče in nege, ki veljajo za delo v naši ambulanti. Skrbimo za higieno prostorov, površin in vse opreme, ki pride v stik s kožo," poudarja dermatologinja. Pred terapijo zaščitijo znamenja in uporabijo ustrezna zaščitna očala. Hlajenje pomaga zaščititi površino kože in blažiti neprijetne občutke.

Medicinski laserji omogočajo varno obravnavo ob ustrezni presoji primernosti pacienta za poseg, pravilnih nastavitvah, strokovni izvedbi in doslednem upoštevanju navodil. Postopek vseeno ni brez tveganj. Spremljata ga lahko prehodna rdečina in oteklina, možni pa so tudi zapleti, denimo opekline ali spremembe pigmentacije. Zato je pomembno, da veste, kdaj se obrniti na specialista.

7. Zakaj so nekateri ponudniki cenejši in kaj vključuje paket?

Nižja cena sama po sebi še ne pove, kakšna je kakovost storitve. Pri primerjavi preverite vrsto in vzdrževanje naprave, usposobljenost osebja in higienske postopke. Vprašajte tudi, ali ima izvajalec ustaljen protokol za ukrepanje ob zapletih po terapiji in kdo vas v takem primeru obravnava. Tako boste lažje razumeli, kaj dejansko vključuje posamezna ponudba.

Preverite, kateri predel in koliko obiskov paket vključuje. Pri primerjavi upoštevajte tudi strokovno obravnavo, ki spremlja posamezen obisk.

Prvi korak je posvet

 

Pristop klinike SKIN povezuje skrb za zdravje kože z laserskimi in estetskimi posegi.

Razmišljate o laserskem odstranjevanju dlačic? Več informacij o laserskem odstranjevanju dlačic in cene paketov najdete na spletni strani klinike.

 

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