Ste tudi vi med tistimi, ki smrčijo, ali pa smrči vaš partner in s tem krati vaš spanec? To ni tako redek pojav, skoraj vsaka družina ima enega smrčača. Po oceni strokovnjakov smrči skoraj 20 odstotkov žensk in kar 40 odstotkov moških, lahko tudi otroci. Dobra novica pa je, da so tudi pri nas pričeli z izvajanjem laserskega zdravljenja pri pacientih, ki smrčijo.