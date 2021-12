Laskavi naziv Hit produkt 2021 prejele testenine Batasta

Jan Šlamberger se je s partnerico Martino spraševal, kam s sladkim krompirjem, ki zaradi svoje oblike in velikosti ni primeren za trgovinske police. In tako so nastale testenine iz sladkega krompirja Batasta. Za seboj sta pustila mestno življenje in zagnala svojo proizvodnjo sladkega krompirja. Iz malega sta naredila veliko, izdelek, ki je trajnosten, zdrav in podpira razvoj slovenskega podeželja.

Konkurenca v oddaji Štartaj Slovenija je bila kar močna, priznavata. Letos je sodelovalo osem podjetniških ekip, predstavili so 21 izdelkov. A zmagal je produkt, ki so ga kupci najbolj vzljubili.