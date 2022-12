Voda ali pivo? Zdravje ali dobro počutje? Doživetja v mestu pod gradom ali doživetja na zelenem podeželju? Okus medu ali okus pregrete smetane? Vse to je Laško. Zdraviliški in pivovarski kraj je bogat s tradicijo, zelenimi hribi in aktivnimi doživetji. Kraj, kjer so ljudje povezani z naravo in z mislijo na trajnostno prihodnost ter kraj, ki je bogat z zgodbami domačinov.