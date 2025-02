Laško ponosno slavi tretje stoletje

Mineva 200 let, odkar je leta 1825 Franz Geyer postavil prvo pivovarno v Laškem, kjer je varil kameno pivo in tako postal pionir pivovarstva pri nas. Od ustanovitve majhne obrtne pivovarne do današnjega milijona pretočenih hektolitrov letno se je zgodilo veliko. Kljub številnim izzivom v preteklosti pa še danes velja, da so v vsakem požirku Laškega piva ujeta desetletja izkušenj, truda in ponosa.

Jernej Damjan in Matjaž Jelen sta odlično sodelovala in zbijala šale.

V čast Zlatorogu bodo postavljali mlaje in se vrteli ob glasbi

Postavljanje mlaja je tradicionalni slovenski običaj že od 19. stoletja dalje in simbolizira rast, rodovitnost, povezavo med zemljo in nebom, pogled v preteklost in upanje za prihodnost. In ravno to je sporočilo, ki ga želi Laško predati, ko hrabro vstopa v tretje stoletje obstoja. Zato so se odločili, da svojo veliko obletnico proslavijo z mlaji. Enega od njih lahko zagledate pred pivovarno v Laškem, kjer se odločno dviga proti nebu in od tam ponosno gleda na pretekle dosežke laških pivovarjev ter na vse tiste, ki še prihajajo.

Pri postavljanju enega od mlajev, tistega, ki je zrasel v prekrasni dolini Vrata, so se jim pridružili znani Slovenci. Oko kamere je ujelo bivša smučarska skakalca Jerneja Damjana in Francija Petka, deskarja Roka Marguča, glasbenika Matjaža Jelena in Dejana Dogaja, nogometaša Marca Tavaresa, alpinista Andreja in Marijo Štremfelj ter legendarnega Vikija Grošlja, kako s skupnimi močmi dvignejo mlaj v čast Zlatorogu.