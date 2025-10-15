Svetli način
Lasni angeli, 'izobčenci' med frizerji

Ljubljana, 15. 10. 2025 16.33 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Tisa Stergel , Svet na Kanalu A
V Nemčiji imajo posebne superjunake s škarjami. Ker si vsakdo zasluži pričesko, tudi tisti, ki so se znašli v stiski, skupina nemških frizerjev določi datume, ko na njihove stole sedejo stranke z roba družbe, ki si sicer frizerja ne bi mogle privoščiti. Med brezdomci so postali znana subkultura v svojih značilnih jaknah z našitki po vzoru Hells Angels. S to razliko, da so Brivski angeli izobčenci med frizerji. Lahko pa ste lasni angeli tudi sami. In sicer tako, da darujete svoje lase za lasulje otrok, ki prebolevajo raka.

Pri nas za rakom vsako leto zboli od 80 do 90 otrok, med njimi jih od 15 do 20 zaradi zdravljenja potrebuje lasuljo. Za izdelavo ene same lasulje pa je potrebnih kar od 17 do 18 čopov las dolžine vsaj 30 centimetrov. In prav zahvaljujoč akciji zbiranja las, ki deluje pod okriljem sekcije Projekt Onko pri Društvu študentov medicine Slovenije, lahko otroci in mladostniki do 24. leta lasulje dobijo brezplačno.

lase darovanje las projekt onko društvo študentov medicine hells angels
