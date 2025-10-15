Lasni angeli, 'izobčenci' med frizerji

V Nemčiji imajo posebne superjunake s škarjami. Ker si vsakdo zasluži pričesko, tudi tisti, ki so se znašli v stiski, skupina nemških frizerjev določi datume, ko na njihove stole sedejo stranke z roba družbe, ki si sicer frizerja ne bi mogle privoščiti. Med brezdomci so postali znana subkultura v svojih značilnih jaknah z našitki po vzoru Hells Angels. S to razliko, da so Brivski angeli izobčenci med frizerji. Lahko pa ste lasni angeli tudi sami. In sicer tako, da darujete svoje lase za lasulje otrok, ki prebolevajo raka.