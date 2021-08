Lastnica Emporio Medicala potrdila dajanje podkupnine zdravnikom

Lastnica Emporio Medicala je potrdila dajanje podkupnine, poroča spletni Večer. "Pri sebi sicer nimam nobenih zapiskov o poslovanju našega podjetja Emporio Medical, se pa spomnim, da smo veliko let zelo dobro poslovali, dogajalo se je marsikaj, dobrega in tudi slabega. Spomnim se, da so postajali pritiski teh ljudi, zdravnikov in lekarnarjev, ki so hoteli denarne nagrade ali različna izobraževanja in drugo, v nekem trenutku prehudi. Za to, da so naročali medicinske pripomočke, ki jih je uvažalo naše podjetje, so pač hoteli neko povračilo," je prek videokonference iz New Yorka pričala Jurkovičeva.