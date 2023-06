Lastnica: Gostilna na Rožniku se ne zapira, iščemo novega najemnika

Trenutni najemnik gostilne je novico, da se od lokacije poslavlja, sporočil prek družbenega omrežja Facebook . Med razlogi za ta korak je omenil razmere na trgu, dvig cen energentov, "nenormalno zvišanje" najemnine in rast stroškov dela. V njej bo deloval še do konca tega meseca. Ob tem je dodal, da se bo z ekipo preselil na novo lokacijo. Kam, še ni znano.

Sodeč po dostopnih informacijah, objekt, v katerem so gostinsko dejavnost začeli izvajati leta 1869 in ki predvsem ob vikendih in praznikih privabi množice Ljubljančanov in drugih obiskovalcev, trenutno najema družba Tribuna naložbe, ki je prek podjetja Tribuna kapital v lasti Petra Zupanca, sicer tudi nekdanjega atleta in olimpijca.