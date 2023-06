Lastnica gostilne na Rožniku išče nove najemnike

Precej razburjenja med Ljubljančani je povzročila vest, da gostilna na Rožniku s 1. julijem zapira svoja vrata. Najemnikom takrat poteče najemna pogodba, z lastnico pa se za podaljšanje niso uspeli dogovoriti. Zmotilo jih je zvišanje najemnine in dejstvo, da želi lastnica pogodbo podaljšati le za leto in pol, čez rob pa so jih pognali tudi višji stroški dela in dražji energenti, pojasnjuje najemnik Peter Zupanc. Lastnica medtem napoveduje, da že išče nove zanesljive najemnike in da gostilna vendarle ne bo ostala zaprta.