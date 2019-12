Lastnica inšpektorici pokazala Rona

Ko so lastniki petletnemu nemškemu ovčarju Ronu postavili predpisano ograjo in uto, jim je inšpekcija psa vrnila, na njihovo delo pa so se zgrnile kritike. Inšpektor si je nato želel psa ponovno ogledati, a mu ga niso hoteli pokazati. Zdaj pa je lastnica, ki si zaradi obsojanja ne upa več med ljudi, Rona vseeno pokazala inšpektorjem.

Zgodba psa Rona je dvignila veliko prahu. Inšpekcija je petletnega nemškega ovčarja lastnici začasno odvzela, ker ni imel urejenega bivališča, in ga namestila v brežiškem zavetišču. Tam je zanj skrbel Luka Vrbančič. Ko smo dobili Rona v zavetišče, je bil pri kletki izobešen napis nevaren pes, ob prisotnosti vsakega prišleka je renčal, glasno lajal in kazal znake napadalnosti, pripoveduje. Šele po dveh tednih je Ron postal manj agresiven in ga je spustil bližje kletki. "Počasi je začel kazati znake, skakal je, piskal, drugače lajal in gledal. Čeprav ko sem prišel blizu, je še vedno kazal zobe.Začel je dojemati, da mu nočem nič slabega in da je bolje zanj, da začne sodelovati." Počasi, a vztrajno je pes začel popuščati, prevzgoja je uspela in Ron je pokazal tudi svojo bolj prijazno plat. Luka Vrbančič in Ron. FOTO: Luka Vrbančič Lastniki so zanj pred hišo zgradili pesjak in ker inšpekcija ni odkrila, da bi ga zanemarjali, jim ga je prejšnji teden vrnila. Potem pa so sosedje opazili, da je pes izginil iz boksa. Novomeški inšpektor se je zato včeraj vrnil k lastnikom, da bi preveril, kaj se dogaja. "Prek odvetnika smo vzpostavili stik in danes je bil opravljen ponoven ogled, kjer je bilo ugotovljeno, da je pes Ron v hiši. Imetnica ga je vpričo inšpektorja peljala tudi na sprehod s povodcem in nagobčnikom, kot je za nevarnega psa predpisano,"je povedala Andreja Bizjak, direktorica Inšpekcije za varno hrano. Vrbančič je prepričan, da je bila sprejeta napačna odločitev, saj Ron v njihovi bližini postane nevaren. "Sami vedo, da je Ron v njihovih rokah nevarnost za okolico, za vse ljudi, ki tam bivajo, in tudi za sebe – še en ugriz in Ron bo evtanaziran. Na koncu bo kratko potegnila žival." A na inšpekciji vztrajajo – Ron zaenkrat ostaja v lasti družine, vsaj dokler ne bo naslednjič napadel človeka. Šele takrat bodo imeli zakonsko podlago, da ga napotijo na obvezno šolanje. Neomajen pa je tudi Vrbančič, ki pravi: naredili bomo vse, da Rona družini odvzamejo.