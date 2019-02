Lastnik Eco resorta dosegel 'premirje' z gradbeno inšpekcijo

Medijem je namreč posredoval sklep inšpekcijskih služb s konca januarja letos, s katerim se ustavlja inšpekcijsko ukrepanje do uveljavitve prostorskega akta, vendar največ za obdobje petih let. "Država in občina Kamnik, kot tudi Slovenia Eco resort in gostje smo tako vsi postali zmagovalci, saj bo resort, ki je uvrščen med 13 na svetu in med 7 v Evropi služil svojemu namenu tudi v prihodnje," je v prvem odzivu medijem zapisal Zorman.

Saga Eco resorta se vleče že od leta 2017, ko so bili sproženi prvi inšpekcijski postopki in odločbe o rušenju, saj Zorman ni pridobil vseh gradbenih dovoljenj. Takrat so inšpektorji odločili, da mora Zorman vseh sedem počitniških hišic porušiti. Pozneje je ministrstvo za okolje ugotovilo, da so inšpektorji kršili postopek, zato je odločbo na drugi stopnji odpravilo.